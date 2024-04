Vinitaly 2024, tutte le info su mobilità, trasporti e parcheggi

La 56ª edizione di Vinitaly è alle porte. Il più importante salone dedicato al mondo del vino e dei distillati torna a Verona dal 14 al 17 aprile 2024, con oltre 90mila operatori attesi da 140 nazioni.

Agli incontri business in fiera si aggiungono appuntamenti come la preview di OperaWine, il 13 aprile alle Gallerie mercatali, e la Conferenza internazionale sul vino di Oiv, con delegazioni istituzionali da 30 paesi, nella stessa giornata. Dal 12 al 15 aprile è anche in programma Vinitaly and the City, il fuorisalone pensato per i wine lover che coinvolge il centro storico della città.

Per gestire al meglio tutti gli arrivi e gli eventi, Veronafiere rafforza in queste giornate la collaborazione con il sistema cittadino. A supporto di Vinitaly, infatti, viene attivato un articolato piano di gestione della mobilità sviluppato grazie al coordinamento con Comune di Verona, ufficio Mobilità e Traffico, Polizia locale, Forze dell’Ordine, Autostrada Brescia-Padova, Autobrennero, ATV e Unione Radiotaxi Verona.

Di seguito alcune note utili su viabilità, trasporti e parcheggi. Le stesse informazioni con mappe, piantine esplicative e percorsi dettagliati sono disponibili nell’area visitatori del sito della manifestazione https://www.vinitaly.com/verona/viabilita-e-parcheggi/.

QUARTIERE FIERISTICO, INFORMAZIONI GENERALI VINITALY 2024

Dove: Veronafiere, in viale del Lavoro n°8, si trova a circa due chilometri di distanza dal casello di Verona Sud dell’autostrada A4 “Serenissima”, dalla Stazione ferroviaria di Porta Nuova e dal centro della città di Verona.

Ingresso: a pagamento, riservato agli operatori specializzati e maggiorenni.

Orari: in occasione di Vinitaly, il quartiere fieristico è aperto ai visitatori dalle ore 9.30 alle 18, tranne l’ultimo giorno (17 aprile), quando la chiusura è anticipata alle ore 16.30

Accessi: porta Cangrande (viale del Lavoro) e porta Re Teodorico (viale dell’Industria).

COME ARRIVARE IN FIERA

Treno, la scelta green è anche la più comoda

Veloce e comodo, il treno è il mezzo ideale per chi vuole ottimizzare i tempi di spostamento utilizzando i bus navetta gratuiti dalla Stazione di Verona Porta Nuova o il percorso pedonale diretto alla fiera. Si tratta anche di una scelta attenta all’ambiente e di rispetto per la città, che permette di snellire il traffico urbano.

Dalla stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova i bus navetta sono in partenza dal marciapiede E (sotto il muro delle Poste), con corse ogni 15 minuti (dalle 8.30 alle 21).

Chi vuole andare a piedi, può raggiungere Vinitaly in 10 minuti attraverso il collegamento ciclopedonale che inizia dal binario 12 (in stazione seguire le indicazioni) e, uscendo dal retro della stazione, attraversa lo Scalo ferroviario e conduce su viale Piave: da qui si arriva al quartiere fieristico seguendo l’itinerario segnalato dalle frecce direzionali.

La scelta smart per chi arriva in auto

Chi sceglie l’automobile per arrivare a Verona, dall’autostrada A22 “Brennero” (Modena-Trento-Bolzano-Bressanone-Vipiteno) è consigliata l’uscita di Verona Nord, con possibilità di posteggiare nei parcheggi dello Stadio Bentegodi, in via dello Sport.

Dall’autostrada A4 “Serenissima” (Torino-Milano-Brescia-Venezia-Udine-Trieste) l’uscita più vicina al quartiere fieristico è Verona Sud, con possibilità di posteggio al parcheggio scambiatore della Genovesa da 800 posti.

I due parcheggi sono gratuiti e serviti da bus navetta di collegamento con la Fiera.

A Vinitaly anche volando

Sbarcati all’Aeroporto di Verona è disponibile un servizio gratuito di bus navetta “Aerobus” diretto in Fiera, con corse ogni 60 minuti, dalle 8 alle 20.

PARCHEGGI VISITATORI

Visualizza su Google Maps la posizione dei parcheggi: https://www.vinitaly.com/map/.

Parcheggio Posizione Orario Tariffa Bus navetta Posti Stadio Via dello Sport 0-24 Gratuito Sì (linea C) 3.500 Genovesa Strada della Genovesa 6-20 Gratuito Sì (linea G) 800 P3 Ex mercato ortofrutticolo Viale del Lavoro 7-20 25 € No 1.420

PARCHEGGI ESPOSITORI

L’accesso ai parcheggi P1, P2, P4, P7, P9 è riservato in via prioritaria agli espositori muniti di regolare permesso. Dopo le ore 12, i parcheggi P1, P4 e P7 possono essere utilizzati a pagamento (15 € al giorno) anche dai visitatori, fino ad esaurimento dei posti.

PARCHEGGI PER BUS TURISTICI E CAMPER

I bus turistici e i camper possono posteggiare ai parcheggi dello Stadio; i bus provenienti dal casello di Verona Sud possono utilizzare anche il parcheggio P1-Scalo ferroviario (45 €). I camper provenienti dal casello di Verona Sud possono utilizzare anche i parcheggi P1-Scalo ferroviario, P4 e P7 (30 €) e anche l’area attrezzata “Camping Verona Village”, in via Forte Tomba 44 (tel. 045/2050660; mail. info@campingverona.com).

PARCHEGGI GIORNALISTI

I giornalisti, esibendo una regolare tessera dell’Ordine e il pass stampa di Vinitaly 2024, possono posteggiare gratuitamente e fino ad esaurimento posti nei parcheggi del piazzale del Palaexpo.

Parcheggio Posizione Orario Tariffa Bus navetta Posti Parcheggio Palaexpo Viale del Lavoro 7-20 Gratuito No 50

I parcheggi non sono custoditi: si raccomanda di non lasciare oggetti di valore nella vettura! Visualizza su Google Maps la posizione dei parcheggi: https://www.vinitaly.com/map/.

TRASPORTI PUBBLICI

Per raggiungere la Fiera e muoversi agevolmente in centro durante i giorni di Vinitaly, ATV-Azienda Trasporti Verona mette a disposizione la rete delle proprie linee urbane, diurne e serali.

Il quartiere fieristico è servito dalle linee regolari di trasporto pubblico:

Feriali diurne

61 (viale del Lavoro)

23-24-73 (stradone S. Lucia/via Roveggia)

Festive

91 e 98 (stradone S. Lucia/via Roveggia)

Il biglietto (tariffa urbana 1,50 €) è comodamente acquistabile dal proprio smartphone grazie alla app di ATV Ticket Bus Verona; si può anche acquistarlo a bordo del bus, con carta credito al prezzo di 2 euro. Tutti gli orari su www.atv.verona.it.

Per i visitatori del fuori salone Vinitaly and the City è utile sapere che le corse delle linee diurne sono operative fino alle 21, mentre tutte le linee serali fino alle 24.

Bus navetta gratuiti

Oltre alle linee urbane, Atv, in collaborazione con Veronafiere, allestisce nei giorni di manifestazione un servizio gratuito di bus navetta che collega con la Fiera i principali parcheggi scambiatori, l’aeroporto Valerio Catullo e la Stazione di Porta Nuova. Per il pubblico di Vinitaly and the City, fino alle ore 20, è disponibile la linea A di collegamento il centro storico (piazza Bra).

Linea A: piazza Bra – Fiera (via Scopoli)

Orario 7.30-20; frequenza 20 minuti

Linea B: stazione Verona Porta Nuova – Fiera (viale dell’Agricoltura)

Orario 8.30-20.30; frequenza 15 minuti

Linea C: parcheggi Stadio – Fiera (viale dell’Agricoltura)

Orario 8.30-20; frequenza 15 minuti

Linea G: parcheggio Genovesa – Fiera (via Belgio)

Orario 6-21; frequenza 15 minuti

Aerobus: Aeroporto Catullo – Fiera (via Scopoli)

Orario 8-20; frequenza 60 minuti

Taxi

In occasione di Vinitaly 2024, la cooperativa Unione Radiotaxi Verona mette in campo un rafforzamento del servizio con 177 veicoli operativi suddivisi nelle 24 ore. Circa una cinquantina di autisti saranno attivi su doppi turni. Questo significa che, autorizzati dal Comune di Verona, con lo stesso taxi, potranno essere alla guida sulla stessa vettura due autisti, che svolgeranno due turni di 10 ore ciascuno. Il rafforzamento della seconda guida è stato spostato in particolare nelle ore serali e notturne.

I taxi saranno localizzati in particolare nelle aree:

Fiera – viale del Lavoro (porta Cangrande)

Stazione Porta Nuova

piazza Bra

piazza Erbe

È sempre attivo il servizio h24 di Radiotaxi (tel. 045.532.666, oppure SMS al numero 340.321.0021). Con l’app gratuita APPTAXI si può prenotare e pagare il servizio direttamente sullo smartphone.

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

Nelle giornate di Vinitaly (14-17 aprile), a tutela dei residenti nei quartieri limitrofi alla fiera, Borgo Roma e Santa Lucia, restano chiuse tutte le strade laterali di accesso a via Roveggia e quartiere Cancellata.

Dalle ore 6 alle 20, vige il divieto di transito in via Scopoli, viale della Fiera, viale dell’Agricoltura tra via Scuderlando e viale del Lavoro; viale dell’Agricoltura tra viale del Lavoro e via Ongaro, via Ongaro, via Poggiani, in viale delle Nazioni direzione Strada della Genovesa.

Dalle 8 alle 20, a esclusione di residenti, frontisti e autorizzati, divieto di transito in via Della Valle, via Carisio, via Salomoni, via Del Carretto, via Bellezza, via Murari Brà e via Golosine.

Per i mezzi che percorrono viale del Lavoro provenienti da viale Piave con direzione viale del Lavoro, all’incrocio con via Garbini e via Messedaglia, obbligo di proseguire dritto per viale delle Nazioni.

Per chi percorre via Garbini e via Messedaglia, verso viale del Lavoro, all’incrocio con quest’ultima obbligo di svoltare a destra verso viale Piave.

Per i soli residenti, operatori commerciali e studi professionali, sosta gratuita senza limiti di tempo, esponendo il permesso, nell’area compresa fra stradone Santa Lucia, via Golosine, via Po, largo Don Calabria, via dell’Industria, via Monfalcone, via Centro, via Volturno, via Scuderlando, viale dell’Agricoltura, viale del Lavoro, viale della Fiera e via Scopoli.

Divieto circolazione autocarri

Da lunedì 15 a mercoledì 17 aprile, dalle 8 alle 11 e dalle 16 alle 20, divieto di transito su tutte le strade cittadine ai veicoli adibiti al trasporto cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate.

Divieti di sosta

Dal venerdì 12 a mercoledì 17 aprile, dalle 00 alle 24, divieto di sosta con rimozione in via Roveggia, per un tratto di 20 metri prima e 20 metri dopo la diramazione all’ingresso G, H e I di Veronafiere, mentre su entrambi i lati di via Ongaro e di via Poggiani c’è il divieto di sosta con rimozione per camper e roulotte; divieto di sosta in viale dell’Industria su entrambi i lati, fino all’ingresso e tra via Belgio e via Francia, su ambo i lati.

Da sabato 13 a mercoledì 17 aprile, dalle 00 alle 24, divieto di sosta con rimozione tra gli incroci con viale del Lavoro e via Silvestrini. Lo stesso vale in via Silvestrini, su ambo i lati, tra l’incrocio con viale dell’Industria e la porta carraia della Fiera.

Da domenica 14 a mercoledì 17 aprile, dalle 00 alle 24, divieto di sosta con rimozione su via Scopoli, sul lato dei civici dispari (ex Manifattura Tabacchi), tra viale del Lavoro fino all’altezza del civico 3/b, e sul lato dei civici pari (lato della Fiera), tra via Roveggia e viale della Fiera.

Divieto anche in viale della Fiera, sul lato dei civici dispari, tra via Scopoli e l’incrocio con via Cossali, in via Belgio, tra via Francia e viale dell’Industria, in viale dell’Agricoltura, tra via Ongaro e viale del Lavoro, su ambo i lati. Dalla mezzanotte di lunedì 8 aprile alla mezzanotte di lunedì 22 aprile, divieto di sosta tra via Olanda e viale dell’Industria ad eccezione dei mezzi di pronto soccorso ed intervento, e mezzi accreditati Veronafiere, Ncc e taxi.

Sempre negli stessi orari, ma da lunedì 8 aprile mercoledì 17 aprile, divieto di sosta con facoltà di rimozione su entrambi i lati delle carreggiate in via Olanda, nel tratto compreso tra via Francia e il tratto di viale dell’Industria; viene inoltre istituito il senso unico in via Olanda. nel tratto e con direzione tra via Francia e il tratto di viale dell’Industria, a separazione dei parcheggi Multipiano e Re Teodorico.

In occasione di Vinitaly and the City previsti divieti di sosta anche in piazza Viviani, da mercoledì 10 a giovedì 18 aprile, e dal 10 al 15 aprile, anche sul lato dei giardini pubblici.

NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SULLA VIABILITÀ

La situazione del traffico è monitorata capillarmente e presidiata grazie alla nuova sede di controllo unificata, nella quale sono recentemente confluite la Centrale del Traffico dalla Centrale operativa della Polizia locale e gli uffici Mobilità e Traffico. Un servizio in grado di prevenire emergenze e garantire la gestione di crisi e grandi eventi, con un controllo h24 e 7 giorni su 7.

Il Comune e la Polizia locale di Verona mettono a disposizione, all’indirizzo www.veronamobile.it e su Twitter (@veronamobile) un servizio informativo aggiornato in tempo reale sulla disponibilità dei parcheggi cittadini e sulla situazione viabilistica generale, segnalando percorsi consigliati, eventuali rallentamenti o incidenti. La piattaforma web è ottimizzata per la visualizzazione su telefoni cellulari e dispositivi palmari.

Notizie aggiornate si trovano anche sui pannelli a messaggio variabile posti in corrispondenza delle principali vie di accesso alla città di Verona.