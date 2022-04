VINO – Toscana tra gusto e solidarietà protagonista alla 54esima edizione di Vinitaly

Ancora una giornata per visitare il padiglione 9 dedicato alle specialità enologiche della Toscana e per conoscere direttamente i prodotti dei diversi terroir della regione prima della chiusura di questa tanto attesa edizione di Vinitaly 2022.

Il Consorzio Vino Chianti Classico in collaborazione con il Consorzio Vino Brunello di Montalcino e il Consorzio Tutela Vini Bolgheri e Bolgheri Sassicaia ha promosso nella giornata di lunedì 11 aprile l’asta benefica Vini per la Pace durante cui sono stati battuti lotti di bottiglie di grande valore. Il ricavato dell’asta, organizzata in collaborazione con Sotheby’s Italia, è stato devoluto alla Caritas Diocesana di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino per l’ospitalità dei profughi ucraini in strutture di accoglienza.

Immancabile all’appuntamento veronese, il Consorzio Vino Chianti Classico occupa il grande spazio in posizione D2-3-4 con una vetrina importante per la denominazione.

Il Gallo Nero a Vinitaly presenta in degustazione 192 etichette di Chianti Classico, con le ultime annate destinate al mercato nelle tre tipologie Annata, Riserva e Gran Selezione, di 98 diverse aziende produttrici. Interessanti i seminari sulle Unità Geografiche Aggiuntive, sull’Olio DOP Chianti Classico e sul Vin Santo del Chianti Classico, tenuti da importanti voci della critica.

Consorzio Tutela Vini Bolgheri e Bolgheri Sassicaia è presente nel padiglione regionale alle coordinate C8 con uno stand accessibile su prenotazione per le categorie press e trade, è comunque possibile degustare i grandi vini del territorio negli stand delle aziende ambasciatrici della denominazione. Ilè presente nel padiglione regionale alle coordinate C8 con uno stand Tra le realtà presenti Caccia al Piano, fiore all’occhiello del terroir bolgherese, che con i suoi vini porta in fiera lo storico know-how insieme alla creatività che contraddistingue la Cantina. Gli estimatori dei cru dell’azienda rimarranno colpiti dall’audace restyling delle etichette in cui elementi verticali incorniciano elegantemente il logo in una sintesi grafica che unisce senza sforzo tradizione ed innovazione, ispirata visivamente dai distintivi cipressi di Bolgheri e dagli altrettanto caratteristici tagli fontaniani.

Il Consorzio Vino Chianti è presente alla manifestazione all’interno del padiglione 9, stand C11 e C12 con 40 desk e un vastissimo -nello spazio e nella scelta- bancone istituzionale con oltre 250 etichette prodotte da circa cento aziende.

Oltre 5000 gli assaggi nei primi due giorni di fiera per i prodotti della D.O.C.G Chianti che per la prima volta propone in degustazione a Vinitaly anche una cinquantina di referenze di Vin Santo del Chianti d.o.c. presso un banco dedicato.

Per il Vino Nobile di Montepulciano questo Vinitaly 2022 rappresenta un’edizione all’insegna del green con il Consorzio prossimo alla certificazione Equalitas.

Allo stand D12-D13 nel padiglione 9 è possibile degustare le etichette delle aziende presenti in forma diretta, oltre al banco d’assaggio consortile che ospiterà la quasi totalità delle etichette di Vino Nobile di Montepulciano.

Suggestiva l’iniziativa di una botte “certificata” da cui rinasce una vite elemento caratterizzante dello stand del Consorzio che espone questa botticella certificata da Pefc Italia, nuovo partner del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, dalla quale si può scorgere la crescita di una vite durante il corso della fiera.

Il Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano e i suoi produttori sono presenti al padiglione 9 stand C14 e si offrono al palato dei visitatori con oltre 70 etichette di vini d’annata e Riserva.

Quest’anno la denominazione, che attualmente conta più di 80 soci, celebra il 50° anno dalla fondazione del Consorzio con un ricco programma di eventi all’insegna del gusto per operatori e appassionati della Regina Bianca.