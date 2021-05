SIENA – Presentato il nuovo Regolamento per il Palio

Venerdì 28 maggio, nell’Entrone di Palazzo Comunale, è stato presentato il nuovo Regolamento per il Palio.

Molte le novità introdotte con la revisione del 2019 e purtroppo non ancora applicate nel Campo a causa dell’emergenza sanitaria; eccezion fatta per gli articoli 37 e 38 che furono approvati in via sperimentale per valutare, già dal Palio di luglio 2019, l’opportunità di coinvolgere i Capitani, sin dalle fasi della previsita, nella scelta dei cavalli destinati a correre il Palio.

In argomento cavalli, significative le novità sia per il collegamento tra le disposizioni previste per le visite del Protocollo equino e quelle del Palio (art. 37) sia per l’introduzione dell’obbligo del Capitano di comunicare all’Autorità Comunale il nominativo del Veterinario di fiducia (art. 17).

La Commissione per la revisione del Regolamento aveva iniziato il lavoro di revisione dall’art. 2 andando a normare i termini per la presentazione delle richieste del Palio straordinario che proprio nel 2018 avevano acceso un interessante dibattito cittadino.

“Le modifiche più significative sono forse quelle relative alla giustizia paliesca. E’ stato infatti deciso che non sono acquisibili né utilizzabili per la relazione dei Deputati della Festa documenti, fotografie e filmati anonimi. In ogni caso le Contrade hanno facoltà di far pervenire all’assessore delegato solo documenti e memorie a propria difesa e non anche per evidenziare altre circostanze. Inoltre – spiega il sindaco Luigi De Mossi – è stato modificato il procedimento sanzionatorio, introducendo una nuova fase, cioè la motivata contestazione degli addebiti da parte dell’assessore delegato, cui contrade e fantini possono replicare ottenendo l’archiviazione del procedimento senza ricevere la proposta sanzionatoria vera e propria.

Per i fantini è stata inoltre introdotta la sanzione della diffida nel caso in cui l’amministrazione comunale ritenga che il comportamento del fantino sia stato una scelta autonoma rispetto alle indicazioni impartite dal Capitano e/o dai suoi fiduciari o coadiutori.”.

A margine della presentazione del nuovo Regolamento per il Palio è stata presentata la pubblicazione dell’Ufficio Palio “Manuale per la sicurezza del cavallo da Palio”.

Una stampa a scopo divulgativo per far conoscere e comprendere il lavoro realizzato dal Comune di Siena per la tutela e la sicurezza del cavallo da Palio.

La Commissione per la revisione del Regolamento

Sindaco – Avv. Luigi De Mossi – Presidente

Rettore Magistrato delle Contrade – Dott. Claudio Rossi

Rappresentante Magistrato delle Contrade – Dott. Marco Fattorini

Rappresentante Magistrato delle Contrade – Dott. Massimo Castagnini

Presidente Comitato Amici del Palio – Sig. Emiliano Muzzi

Consigliere Comunale – Dott. Pierluigi Piccini

Consigliere Comunale – Dott. Luca Micheli

Consigliere Comunale – Dott. Carlo Marsiglietti

Consigliere Comunale – Sig. Paolo Salvini

Partecipa come organo tecnico il Segretario Generale – Dott. Michele Pinzuti