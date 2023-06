Valtiberina, Musica al centro: nuovo appuntamento del Centro Studi Musicali

Domenica 2 luglio alle ore 18,00 presso l’Oratorio della Misericordia di Sansepolcro, a conclusione del Laboratorio annuale tenuto dal Docente M° Fabrizio Lepri, avrà luogo il concerto del Consort di Viole da gamba “I Consortieri del Viaio” che vede come concertatore e violista lo stesso docente che presenterà anche i brani in programma.

Il termine Consort era in uso in Inghilterra durante il XVI e XVII secolo per indicare un insieme strumentale che poteva essere composto sia da una varietà di strumenti musicali, sia da strumenti tutti dello stesso tipo come in questo caso.

Il programma prevede brani di Purcell, Locke, Ferrabosco , Ward, Byrd, Jenkins, Lawes, Simpson, Coperario, tutti autori vissuti tra il 1539 e il 1695.