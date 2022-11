La tecnologia è ormai un elemento imprescindibile della nostra quotidianità e questo è vero sia per qualsiasi settore lavorativo o dedicato agli hobby e ai passatempi, pertanto non si può prescindere dall’includere anche i casinò online. Il gioco digitale, ormai da diversi anni, si è evoluto raggiungendo anche i dispositivi mobili come smartphone e tablet, andando incontro alle preferenze di milioni di giocatori che preferiscono non dover stare necessariamente seduti davanti ad un pc per divertirsi con le scommesse.

La migliore accoglienza che gli operatori offrono a tutti i loro utenti che giocano da mobile sono pertanto i i bonus di benvenuto. I bonus casino mobile sono delle offerte che permettono di acquisire una quantità superiore di denaro rispetto a quella che si è depositata, così da provare in sicurezza la piattaforma e non rischiare immediatamente il proprio saldo reale.

Per ottenere queste promozioni, proprio come accade sui casinò web desktop, spesso non è necessario eseguire un versamento e moltissimi omaggi vengono offerti completando la semplice procedura di registrazione e convalida di un nuovo conto di gioco. L’industria del gambling ha dunque portato ad un nuovo livello il gioco online, aprendo le porte ad una tecnologia sempre più evoluta, agile e creando una nuova tipologia di marketing che ha conquistato nell’immediato il favore e apprezzamento non solo dei clienti, ma anche dei fornitori di servizi e software digitali.

Tecnologia e business: un binomio ormai indissolubile

Tra tutti i settori che operano sul versante digitale, il gioco online è stato certamente fra quelli che hanno maggiormente saputo sfruttare le nuove possibilità offerte dalle tecnologie smart e mobile. Gli smartphone e i tablet hanno ormai sostituito quasi completamente l’utilizzo dei dispositivi fissi, permettendo di operare agevolmente con software dedicati al business, alla gestione operativa e amministrativa delle attività commerciali, oltre al permettere di praticare e seguire i propri hobby, tra i quali i videogiochi occupano certamente un posto d’onore.

Sono ormai lontani e superati i tempi dove si guardava al divertimento digitale con diffidenza e, com’è facile intuire, la tecnologia non è più soltanto vista come un mezzo per ottenere risultati pratici o legati al business, ma anche come un’ottima fonte di svago. Ne sono un esempio i milioni di videogiochi, console e siti social che sembrano non conoscere crisi e che, piuttosto, hanno dimostrato il loro valore anche nel periodo dei lock down, durante il quale si è stati costretti a rimanere chiusi nelle proprie abitazioni. Grazie alla tecnologia i contatti con il mondo esterno alle proprie mura casalinghe non si sono interrotti e, in alcuni casi, questi mezzi digitali hanno costituito la vera e propria salvezza per tutti coloro che hanno patito eccessivamente i sacrifici che si sono fatti nel corso della lotta alla pandemia da Covid-19.

E’ possibile citare numerose attività che, grazie alle opzioni date dalla navigazione in mobilità, sono sopravvissute al blocco quasi totale dell’economia “fisica”. Tra queste ricordiamo:

SETTORE MEZZO SERVIZI Vendita all’ingrosso e al dettaglio E-commerce Acquisti online e spedizione a domicilio Abbigliamento Shopping su App digitali Cataloghi online, spedizione gratuita, possibilità di reso Alimentare App Mobile | Rider Ordini su app e consegne a domicilio Ludico Piattaforme videoludiche Giochi single player o multiplayer in diretta streaming

Mobilità e divertimento: vantaggi rispetto alle console fisse

Le App mobile hanno giocato un ruolo fondamentale per riuscire a raggiungere milioni di utenti che, per ragioni pratiche o personali, non hanno mai voluto o potuto acquistare dispositivi ludici fissi, come ad esempio delle console o un pc da gaming. Chi utilizza il proprio computer per business e lavoro, difficilmente acquista apparecchiature che presentino caratteristiche utili anche all’attività di gioco, preferendo macchinari agili, leggeri e dotati di efficienza operativa piuttosto che di schede grafiche e tecnologie audiovisive ottimizzate per l’interattività videoludica.

Tutti coloro che non possiedono una console o un pc da gaming, grazie alle app mobile ottimizzate per essere compatibili anche con dispositivi dotati di processori o schede grafiche poco potenti, hanno dunque potuto avere accesso al divertimento digitale anche utilizzando dispositivi che, di base, non sono pensati per tale utilizzo.

L’offerta, in Italia, si è basata principalmente su:

Ottimizzazione su piattaforme mobile dei più famosi giochi per playstation, pc o xbox;

Sviluppo di applicazioni che possono replicare l’esperienza di gioco da console sostituendo periferiche quali joystick e tastiere con i più semplici comandi presenti sugli schermi touch di smartphone e mobile;

Promozioni di un’offerta sconto o codici bonus riscattabili per ottenere particolari vantaggi dedicati al gioco in mobilità;

Trasmissione di eventi in live streaming.

Le ultime tendenze di svago e divertimento online puntano alla praticità, alla comodità e al non dover necessariamente rimanere collegati ad una sessione di gioco per lungo tempo: i casinò online, in tal senso, si sono rivelati tra le opzioni che meglio rispondono alle esigenze di tutti giocatori “rapidi” e occasionali. Dalle lotterie, alle scommesse sportive, alle video slot machine, queste piattaforme sembrano offrire un prodotto perfetto per chi desidera uno svago momentaneo e intuitivo, che non necessiti di pratica, abilità tecniche o eccessivo coinvolgimento.

Marketing e giochi online: la fortuna dei bonus digitali

Concordemente a quanto affermato nel corso dell’articolo, uno dei maggiori punti di forza dei casinò online è dato dal fatto che gli stessi permettono di accedere a tutti i servizi e funzionalità offerte anche da dispositivi come smartphone e tablet. Tra queste opzioni sono compresi anche i bonus casino mobile, che costituiscono una delle campagne marketing di maggior successo per il mondo videoludico.

I bonus offerti dai casino online sono lo strumento perfetto per chi desidera testare una piattaforma ludica, prima di impegnare in essa il proprio denaro. Difficilmente altri strumenti come Steam o Google Station prevedono un’offerta che permetta di giocare in modo del tutto gratuito, dunque i casinò online hanno acquisito sempre più fama e ottenuto l’apprezzamento dei giocatori anche per questo motivo. Il gioco d’azzardo non è più visto come un’attività destinata solo a pochi eletti, ma grazie alle leggi ADM e alle misure di sicurezza attuate dagli operatori di gambling digitale, chiunque può ormai giocare in tutta sicurezza, comodità e praticità.

I bonus casino mobile, si consideri, permettono di:

Testare gratis tutti i software e i giochi presenti nella piattaforma;

Ottenere vincite in denaro reale;

Avvantaggiarsi delle promozioni interne anche in seguito all’iscrizione di un nuovo account.

La sponsorizzazione di un’attività tramite un’offerta che consenta di utilizzarla in modo del tutto gratuito non è un vantaggio di poco conto e, soprattutto, non si tratta di promozioni semplici da offrire: i casino online sono tra le poche piattaforme web che presentano i requisiti necessari per attuarle. Chi gioca sulle app mobile può dunque sperimentare l’esperienza gaming sulle slot machine online, sui giochi live e utilizzare i servizi a qualsiasi ora, tutti i giorni, sfruttando le svariate possibilità date dai bonus casino online per divertirsi in modo del tutto sicuro ed esente da rischi.

Il risvolto della medaglia è dato dal fatto che come tutti i videogiochi, anche il gioco d’azzardo presenta un certo rischio, dato non tanto dalle perdite di denaro (nettamente smorzata dai bonus casino mobile), bensì dallo sviluppo di eventuali dipendenze. La ludopatia, come dimostra questo articolo della National Geographic, è una problematica da non sottovalutare in qualsiasi settore che afferisce ai giochi online: colpisce tanto gli adulti, quanto gli adolescenti. Per contrastarne gli effetti, pertanto, i casino online attuano la politica del Gioco Responsabile, che offre opzioni e servizi certificati dall’ADM come funzionali alla prevenzione e trattamento delle patologie legate al mondo dello svago online.