MUSICA – Paolo Nutini sul palco del Pistoia Blues il 16 luglio 2022

Si aggiunge un altro prestigioso nome al cartellone del Pistoia Blues Festival 2022: sarà il cantautore scozzese Paolo Nutini a salire sul palco di Piazza Duomo il prossimo 16 luglio 2022.

L’artista si aggiunge ai già annunciati Simple Minds (15 luglio), Gov’t Mule (9 luglio) e The Tallest Man on Earth (7 luglio). Il suo ritorno in Italia si è fatto attendere e finalmente, dopo sette anni dal suo ultimo tour live, Paolo Nutini torna nel nostro paese. Non è la prima volta al Pistoia Blues dove si esibì già nell’edizione del 2012 in un territorio che conosce bene visto le sue origini toscane.

Il percorso di Paolo Nutini è iniziato da poco più che maggiorenne nel 2006 con l’album d’esordio “These Streets”, che contiene brani come “Last Request”, “Jenny Don’t Be Hasty”, “New Shoes”, inaugura il percorso musicale del cantautore scozzese, mischiando un suono rock con ballate romantiche. Il disco ha venduto complessivamente oltre 2 milioni di coppie, ottenendo il Doppio Disco di Platino nel regno Unito, registrando quattro singoli nella Top 40. Nel 2009 esce poi il secondo album “Sunny Side Up”, preceduto dal singolo “Candy”, dal sound meno rock, rispetto al precedente, ma più funk. L’album ha esordito al primo posto nella classifica del Regno Unito, vincendo anche agli Ivor Novello Awards per “Il Miglior Album”. In Italia ha conquistato la posizione numero 12 della classifica dedicata agli album più venduti ed è stato certificato disco d’oro. Nel 2014 il suo ultimo album “Caustic Love”, arrivato alla #1 in Irlanda, Scozia, Svizzera e Regno Unito, punta dritto al cuore con un mix inebriante di soul e di funk, come ben dimostra il primo singolo “Scream (Funk Up My Life)”. In Gran Bretagna “Caustic Love” è stato il primo album del 2014 a sfondare il tetto delle 100 mila copie vendute, rimanendo al #1 della classifica per tre settimane consecutive e raggiunse anche la certificazione di Disco d’Oro in Italia. Il cantautore scozzese ha una passione per il soul e i suoni vintage: tratto distintivo e inconfondibile è sicuramente la sua voce bassa e roca ma piena di passione e grinta, un sound carico di funk, blues e canzoni anticonformiste, che spesso prendono direzioni musicali imprevedibili.

I biglietti sono disponibili da oggi in anteprima per gli utenti My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti è aperta dalle ore 11:00 di giovedì 17 marzo su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com . Tutte le info sui canali ufficiali: www.pistoiablues.com | www.facebook.com/pistoiablues | www.instagram.com/pistoia_blues_festival .

Pistoia Blues Festival (41° edizione) – cast in definizione

7 luglio 2022 – The Tallest Man On Earth – Fortezza Santa Barbara

9 luglio 2022 – Gov’t Mule – Piazza Duomo

15 luglio 2022 – Simple Minds – Piazza Duomo

16 luglio 2022 – Paolo Nutini – Piazza Duomo

Storytellers – Suoni d’autore (2° edizione) cast in definizione

13 luglio 2022 – Willy Peyote – Piazza Duomo

14 luglio 2022 – Ariete – Piazza Duomo