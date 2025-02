Valdichiana Village, a San Valentino un ritratto d’amore in omaggio

Un San Valentino all’insegna dell’arte e dell’eleganza attende gli innamorati (e non solo) al Valdichiana Village. Venerdì 14 febbraio, il Villaggio di Foiano della Chiana (Ar) – insieme a quelli di Mantova, Palmanova, Puglia e Franciacorta, facenti parte della collezione Land of Fashion – ospiterà un evento esclusivo in collaborazione con Sacchetti Studio, rinomato studio di grafica e moda che vanta collaborazioni con brand prestigiosi come Fendi, Bulgari e Dior.

Per celebrare la giornata più romantica dell’anno, gli artisti di Sacchetti Studio realizzeranno ritratti personalizzati dal vivo per i visitatori di Valdichiana Village. Attraverso l’arte del live sketching, gli ospiti potranno posare per un disegno realizzato in tempo reale con tratti raffinati e suggestivi.

Al termine della sessione, ogni partecipante riceverà gratuitamente il proprio ritratto, un ricordo unico e speciale da portare a casa per celebrare San Valentino.

L’iniziativa si svolgerà in due momenti della giornata: dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00, offrendo così a tutti la possibilità di vivere questa esclusiva esperienza artistica.