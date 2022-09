SIENA – Università, al via domani la prova di accesso a Medicina e chirurgia Nei giorni successivi si terranno le prove per gli altri corsi a numero programmato

Domani, martedì 6 settembre, si terrà la prima delle prove di ammissione per i corsi di laurea a numero programmato dell’Università di Siena per l’anno accademico 2022/2023.

Si inizia infatti con il test per il Corso di Laura magistrale in Medicina e chirurgia. Sono 764 gli iscritti alla prova; mentre sono 248 i posti per i cittadini comunitari e non comunitari equiparati e 2 per i cittadini non comunitari residenti all’estero del progetto Marco Polo. Quest’anno il test di ammissione si terrà presso il complesso didattico San Niccolò in via Roma 56 a Siena.

Mentre è in programma per il 13 settembre, al complesso didattico Mantellini di Porta Laterina (in strada Laterina 8), la prova di ammissione al Corso di laurea Dentistry and Dental Prosthodontics (Odontoiatria e protesi dentaria in inglese). Sono 25 i posti per i cittadini comunitari e non comunitari equiparati e 18 per cittadini non comunitari residenti all’estero.

Si terrà invece il 15 settembre la prova di ammissione ai Corsi di laurea delle Professioni sanitarie. La sede della prova è presso il complesso didattico di San Miniato a Siena, con ingresso della “passeggiata Calamandrei”. Il numero dei posti attribuiti per ciascuno dei 12 corsi è pubblicato nella pagina dedicata sul portale di Ateneo.

Infine, il 28 settembre sarà la volta delle selezioni per accedere ai Corsi delle Lauree magistrali delle Professioni sanitarie: Scienze infermieristiche e ostetriche e Scienze riabilitative delle professioni sanitarie.

Tutte le indicazioni sulle prove di ammissione, i bandi, gli orari e la viabilità per raggiungere le sedi delle prove di ammissione sono pubblicati sul sito di Ateneo all’indirizzo www.unisi.it/corsi-numero-programmato.

Per l’accesso al corso di laurea in Biotecnologie non c’è quest’anno la prova di ammissione. I candidati possono presentare la domanda entro il 20 settembre sulla segreteria online di Ateneo. Ma è necessario aver superato, entro la stessa data, il test TOLC-S, erogato da CISIA-Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati. Sono 108 i posti disponibili. Informazioni di dettaglio sono disponibili all’indirizzo www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-numero-programmato/biotecnologie.

Il corso di laurea in Scienze Biologiche è quest’anno ad accesso libero. I 245 posti previsti saranno assegnati in ordine di presentazione online della domanda di ammissione. Per informazioni https://scienze-biologiche.unisi.it/it/iscriversi/immatricolarsi.