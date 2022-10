SIENA – Career Week 2022 Università di Siena, 60 aziende in Ateneo per una settimana di appuntamenti Eventi dal 10 al 13 ottobre, l'evento di apertura è in programma il 10 ottobre ore 10.30

Torna, dal 10 al 13 ottobre, la Career Week dell’Università di Siena, quattro giorni di recruiting e orientamento al lavoro per studenti e studentesse, laureati e laureate nelle diverse sedi dell’Ateneo.

I giovani potranno sostenere in presenza i colloqui presso i desk aziendali, allestiti al palazzo del Rettorato e nei complessi didattici di Mattioli, San Miniato e San Francesco.

La Career Week prende il via lunedì 10 ottobre al Rettorato con l’apertura dei desk aziendali alle ore 9.30. Nei giorni successivi, nelle varie sedi, oltre ai “classici” desk aziendali per i colloqui aziende- giovani, si terranno i Meeting point per conoscere approfonditamente alcune realtà: i manager delle risorse umane delle aziende partecipanti terranno presentazioni aziendali, simulazioni di colloqui e processi di recruiting.

Lunedì 10 ottobre alle ore 10.30 nell’Aula Magna si terrà il seminario inaugurale “DSA e lavoro”, rivolto principalmente a studenti e aziende.

Oltre al Rettore Francesco Frati parteciperanno le delegate al placement e all’orientamento, Claudia Faleri e Maria Rita Digilio. Interverranno come relatori esterni: Giacomo Stella docente dell’Ateneo e responsabile scientifico dei Centri SOS Dislessia e fondatore dell’Associazione Italiana Dislessia, Valentina Campanella, logopedista, psicologa e tecnico dell’apprendimento, in attività presso il Centro Dedalo di Siena e, in collegamento, Susanna Marchisi, former Executive Director in IBM Italia e presidente Comitato DSA e Lavoro dell’Associazione Italiana Dislessia.

Quest’anno le aziende interessate a trovare nuovi talenti sono oltre 60 e per facilitare l’incontro con i giovani l’Ateneo ha messo a disposizione una piattaforma dedicata che permette di prenotarsi ai colloqui. Gli interessati di tutte le discipline hanno comunque la possibilità di recarsi in qualsiasi sede per proporsi ai recruiter.

Sono poi previsti incontri – meeting point – per conoscere le aziende: i manager delle risorse umane terranno presentazioni aziendali e simulazioni di colloqui e processi di reclutamento.

Si inizia il 10 ottobre, alle 13.30 in rettorato, con il gruppo Decathlon che proporrà il “Recruiting Sport Game”, un gioco a squadre sulle capacità di lavoro di gruppo e orientamento all’obiettivo, una formula alternativa di reclutamento.

Mentre il giorno successivo, 11 ottobre alle 10, sarà la volta degli appuntamenti, prima con Procter&Gamble, che condividerà consigli su come creare il proprio brand per entrare nel mondo del lavoro e poi alle 16.30 con l’atteso incontro con USiena Alumni che, con l’evento “Adotta una Skill”, aiuterà a comprendere quali sono oggi le qualità più richieste nel mondo del lavoro, grazie alle esperienze di alumni junior e senior. A chiusura si terrà un aperitivo di networking nel cortile del rettorato. Le iscrizioni sono aperte.

Gli appuntamenti proseguiranno il giorno successivo, il 12 ottobre alle ore 10 al complesso didattico San Miniato, si terrà il meeting point con GSK Vaccines.

Mentre il 13 ottobre alle ore 10, nell’aula Romani del complesso didattico San Francesco, è in programma l’incontro con Banca Monte dei Paschi di Siena.

Nell’occasione della Career Week il dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali organizza una tavola rotonda “Stage Dispi Multuplayer: le imprese si presentano”, per far conoscere agli studenti le opportunità di stage: interne all’Ateneo, del settore pubblico, del settore privato – sia profit che non profit – e del terzo settore. L’incontro si terrà l’11 ottobre alle ore 9.30 presso la sala conferenze del complesso didattico di via Mattioli, e sarà a cura del professoressa Maria Vella. Saranno illustrate le opportunità che coinvolgeranno gli studenti, laureandi e laureati, nei progetti che saranno attivati nell’ambito del territorio con i numerosi partner coinvolti: Comune di Siena (europrogettazione), Camera di Commercio Arezzo-Siena, Assicurazioni Generali, Anpas Toscana, Carretera Central, La Corte dei Miracoli, Confcooperative Sudest Toscana, Consorzio Archè.

Tutte le informazioni sono pubblicate all’indirizzo https://orientarsi.unisi.it/lavoro/eventi-il-lavoro/career-week-2022

Le aziende partecipanti alla Career week 2022 dell’Università di Siena.

ADM – Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, Akkodis, Alleanza Assicurazioni, Alten Italia Spa, Anpas Toscana Odv, Arti – Agenzia Regionale per il Lavoro, Baker Hughes, Banca Mediolanum, Banca Monte dei Paschi di Siena, Be Management Consulting, Benefind, C&P Engineering, Calzedonia Group, Carretera Central, Castel Monastero, Change Capital, Chiantibanca, Chiesi Farmaceutici, Citis Arcobaleno Srl, Corte Dei Miracoli, Decathlon, Deloitte, DGM Consulting, Diesse, Enginium, Ey, Fondazione Toscana Life Sciences, Generali Italia, Gruppo BCC Iccrea, Gsk Vaccines Srl, Hippocrates Holding, Join Business Management Consulting, KPMG, Laika Caravans Spa, Lascaux, Lipari Consulting, Live Reply, Manpower, Marchesini Group Spa, P&G, Pharma Integration, PMI Agile, Polo GGB, PQE Group, Pramac – PR Industrial Srl, Progress Rail Signaling Spa, Prometeia, Prometeo, PWC, Questit Srl, Rewind, Salvatore Ferragamo Spa, Seco, Sia Partners, Sintra Digital Business, Techedge, Telos Management, Trigano Servizi Srl, Unicredit, Zucchetti Centro Sistemi.