Master Università di Siena: i prossimi bandi in scadenza

Sono aperte le iscrizioni ai corsi post laurea dell’Università di Siena erogati nella sede di Arezzo per l’anno accademico 2023-2024 e indirizzate a laureati e a professionisti interessati ad approfondire le loro conoscenze in settori specifici ad alto contenuto di innovazione e con percorsi di carattere professionalizzante.

Entro il 1° marzo è possibile iscriversi al master di primo livello in Sign Language Interpreting in Multilingual Settings e, entro il 15 marzo, sempre ai master di primo livello in Storia, design e marketing del gioiello e in Sviluppo e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

L’elenco completo dei bandi in scadenza è disponibili sul sito di Ateneo: www.unisi.it/didattica/corsi-post-laurea.

I corsi post laurea prevedono, in molti casi, tirocini professionalizzanti o stage in aziende o enti pubblici e sono caratterizzati da un approccio multidisciplinare allo scopo di formare figure professionali trasversali con una serie diversificata e qualificata di competenze.