Unifi, il rapporto tra etica e intelligenza artificiale al centro della XXII Lettura Cesare Alfieri

Etica e intelligenza artificiale saranno gli argomenti principali della XXII Lettura “Cesare Alfieri“, che sarà ospitata mercoledì 27 marzo dal Campus delle Scienze Sociali (ore 10.15 – Edificio D6, Aula Magna, via delle Pandette 9).

La lettura, intitolata “Dai principi alle prassi. Il banco di prova della governance etica dell’Intelligenza Artificiale” e organizzata dalla Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”, sarà tenuta dalla professoressa Mariarosaria Taddeo, docente di Digital Ethics and Defence Technologies all’Università di Oxford.

Il lavoro della studiosa si concentra sull’analisi etica dell’intelligenza artificiale, dell’innovazione digitale, della sicurezza informatica e dei conflitti informatici. Le sue principali aree di competenza sono filosofia ed etica dell’informazione.

Mariarosaria Taddeo ha ricevuto il Simon Award 2010 for Outstanding Achievements in Computing and Philosophy e nel 2016 il World Technology Award for Ethics. Nel 2018, InspiringFifty l’ha selezionata tra le prime 50 donne italiane che lavorano sui temi della tecnologia e della sua governance, mentre nel 2020 ComputerWeekly l’ha inserita tra le 100 donne più influenti nella tecnologia del Regno Unito.

Inoltre, Taddeo figura nella lista ORBIT delle prime 100 donne attive sulle tematiche relative all’etica dell’intelligenza artificiale nel mondo e nella Hall of Fame de Brilliant Women in AI Ethics. Dal 2020 rappresenta l’Italia nell’ Expert Pool on Cyber del European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats.