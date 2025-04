Unifi Green Week, sette giorni all’insegna di ambiente e sviluppo sostenibile

Torna Unifi Green Week, la settimana di iniziative organizzate dal Green Office dell’Università di Firenze in collaborazione con Euniwell, rete universitaria finanziata dalla Commissione europea volta a misurare e migliorare il benessere della comunità.

Il calendario di eventi nasce con lo scopo di stimolare la sensibilità verso temi che impattano direttamente sul futuro delle giovani generazioni, promuovendo comportamenti virtuosi in termini di sostenibilità.

Giunta alla terza edizione, quest’anno Unifi Green Week si svolgerà da lunedì 5 a domenica 11 maggio. Verranno proposti eventi in linea con la Settimana verde dell’Unione Europea, che si svolgerà a giugno, secondo le tre parole chiave del 2025: Clean, Competitive & Circular.

Martedì 6 maggio al Campus delle Scienze Sociali (Edificio D4, aula 0.02, via delle Pandette 35 – ore 12.30) in un incontro in collaborazione con l’azienda Rifò si parlerà di economia circolare e materiali riciclati con “Rigenejeans: nuova vita per i tuoi vecchi jeans”. A tutti coloro che porteranno almeno un capo di abbigliamento da conferire per il riciclo sarà offerta una scontistica su prodotti realizzati con fibre rigenerate.

Mercoledì 7 maggio l’Orto Botanico ospita la mostra “Scatta il lato nascosto della moda” (Aula Ostensio, via Micheli 3 – ore 17). L’esposizione, abbinata a un concorso fotografico, si svolgerà insieme a un incontro dedicato a problematiche legate alla fast fashion e al consumo di energia nella produzione tessile.

Con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza ambientale e di contribuire alla cura di parchi, giardini e aree verdi, sabato 10 maggio l’appuntamento è al Parco della Piana con “Clean Up: puliamo le nostre città” (via dell’Osmannoro, Sesto Fiorentino – ritrovo alle 9.45 al Campus di Sesto, Plesso Biblioteca).

Sarà una mattinata dedicata alla ripulitura dai rifiuti dell’area della Piana e alla riflessione sull’impatto ambientale delle nostre azioni e sull’importanza di assumere comportamenti sostenibili.

L’iniziativa è promossa dagli studenti Unifi referenti al Tavolo Comunità Studentesche della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile, in collaborazione con Alia e Altvibe Events, con il patrocinio del Comune di Sesto.

Durante la Green Week, le biblioteche Biomedica, Umanistica, di Scienze Sociali, e di Scienze Tecnologiche ospiteranno percorsi di lettura, esposizioni di libri e altre risorse audiovisive dedicati al tema dello sviluppo sostenibile. Le iniziative, a ingresso libero, si svolgono in collaborazione con il Sistema Bibliotecario di Ateneo.

Unifi Green Week prevede anche attività rivolte in maniera specifica alla comunità universitaria: agli studenti, ai dottorandi, al personale tecnico amministrativo, al personale docente. In programma visite guidate al Museo Materia di Cantagallo (lunedì 5 maggio) e al digestore anaerobico di Alia a Montespertoli (martedì 6 maggio), un workshop che simula il mondo nel 2030 (giovedì 8 maggio), un incontro dedicato a una mensa universitaria sana e sostenibile (venerdì 9 maggio), un’escursione nell’Orto Botanico “Pellegrini Ansaldi” (sabato 10 maggio) e una pedalata sulle ciclovie che collegano le sedi dell’Ateneo (domenica 11 maggio).

