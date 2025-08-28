Un salto nel Medioevo, a Fucecchio torna Salamarzana

Come da tradizione Fucecchio si prepara ad un salto indietro nel Medioevo. Sabato 6 e domenica 7 settembre torna la festa medievale Salamarzana, promossa dall’associazione Amici del Centro Storico in collaborazione con il Comune di Fucecchio e con il contributo della giunta regionale della Toscana. La manifestazione è stata presentata questa mattina durante una conferenza stampa alla quale sono intervenuti Emma Donnini, sindaca di Fucecchio, Alberto Cafaro, assessore alla cultura, Alessio Spinelli, consigliere del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, Marco Zucchi, presidente dell’associazione Amici del Centro Storico.

Salamarzana, giunta alla 16esima edizione, si colloca tra le maggiori iniziative volte a valorizzare i luoghi che anticamente si trovavano lungo il cammino della Via Francigena. La manifestazione, ad ingresso gratuito per entrambe le giornate, propone un programma ricco ed articolato che si snoda all’interno della splendida cornice del Parco Corsini: spettacoli itineranti, giochi, rievocazioni storiche, laboratori ma anche degustazioni di piatti tipici medievali.

“Salamarzana è nata per valorizzare il centro storico di Fucecchio e rappresenta un’occasione importante per il rilancio turistico del nostro territorio – spiega la sindaca Emma Donnini –. Una due giorni che richiama ogni anno migliaia di visitatori e che assicura un’offerta variegata e di qualità. Ringrazio fin da ora l’associazione Amici del Centro Storico e tutti gli attori coinvolti, che sicuramente daranno vita ad un’altra bellissima edizione di questa meravigliosa festa medievale”.

“La Regione Toscana – ha detto Alessio Spinelli portando il saluto del presidente Giani – ha sostenuto con il patrocinio e un contributo economico l’iniziativa perché crede nel valore di queste manifestazioni, occasioni preziose per valorizzare storia, memoria e saperi dei territori e delle loro comunità. E questo è Salamarzana, che ha un ruolo tutto particolare nell’ambito delle rievocazioni storiche toscane, con le sue fedeli ricostruzioni di abiti storici, le rappresentazioni teatrali importanti, come l’opera realizzata dall’artista Firenze Guidi per i 650 anni dalla morte di Boccaccio, e anche l’attività di ricerca e degustazione di pietanze tipiche dell’epoca grazie alle ricette trovate negli archivi storici del Comune di Fucecchio. Tutto frutto dell’importante lavoro dell’Associazione amici del Centro storico organizzatrice dell’evento”.

Tra i tanti eventi in programma, particolarmente rilevante la presenza della compagnia Elan Frantoio, diretta dalla regista Firenza Guidi, che porterà in scena lo spettacolo “L’amore al tempo dei bugiardi”, ispirato alle figure femminili del Decameron in occasione del 650° anniversario della morte di Giovanni Boccaccio. Spazio, inoltre, alle iniziative promosse dall’associazione culturale Iter Mentis e dalla libreria Blume. Durante la manifestazione in programma anche il concorso fotografico “Salamarzana 2025”, realizzato in collaborazione con il FotoClub Fucecchio, grazie al quale i visitatori potranno scattare le proprie foto e i migliori scatti saranno successivamente pubblicati e premiati (a questo link il regolamento del concorso https://www.salamarzana.com/concorso-fotografico/).

“Questa 16esima edizione rappresenta per noi una sfida – prosegue Marco Zucchi, presidente dell’associazione Amici del Centro Storico -. Per la prima volta realizziamo Salamarzana interamente all’interno del Parco Corsini, una bellissima area verde nel cuore pulsante del centro storico alto. L’augurio, ovviamente, è che la nuova location sia apprezzata dai visitatori e che l’affluenza confermi la bontà della nostra scelta. Abbiamo deciso di non stravolgere una formula ormai collaudata, con la parte legata alla rievocazione storica che avrà particolare risalto grazie a spettacoli di grande qualità”.

Gli orari della manifestazione saranno sabato 6 settembre dalle ore 18 alle 24 e domenica 7 settembre dalle ore 17 alle 24. Il programma dettagliato e la mappa con le postazioni degli eventi e dei punti ristoro sono consultabili sul sito https://www.salamarzana.com/.