“I Primi dei Primi”: Sansepolcro accoglie 40 chef per celebrare l’arte della pasta

Saranno ben 40 gli chef, tra professionisti del territorio e nomi di spicco della scena stellata nazionale e internazionale, che parteciperanno dal 2 al 4 maggio a Sansepolcro alla manifestazione “I Primi dei Primi”, il grande festival dedicato ai primi piatti, simbolo per eccellenza della cucina italiana.

Il centro storico si trasformerà in un laboratorio del gusto a cielo aperto: dalle masterclass interattive al pranzo della domenica, fino agli assaggi live di primi piatti in piazza Torre di Berta, sarà un fine settimana immersivo tra cultura del cibo, convivialità e creatività.

Un evento che unirà l’alta cucina con la tradizione locale, rendendo protagonisti anche tanti chef e ristoratori del territorio valtiberino, veri ambasciatori del gusto a chilometro zero.

Un parterre d’eccellenza in cucina

A guidare gli eventi più attesi del festival, una straordinaria brigata selezionata. Nomi di primo piano della cucina italiana saranno protagonisti della Cena di Gala nel Chiostro di San Francesco, tra cui:

Il già direttore della Guida Michelin Fausto Arrighi

Terry Giacomello*

Mirko Marcelli*

Paolo Gramaglia*

Claudio Sadler*

Enrico Mazzaroni*

Il pasticciere Paolo Rufo

Il Mastro gelataio del Borgo Palmiro Bruschi

Altri chef coinvolti in masterclass, showcooking e degustazioni di street food includono:

Ronald Bukri, Michele Milani, Ilaria Salvadori, Stefano Cecconi, Susy Fantei, Vincenzo Butticè e molti altri

I ragazzi dell’Istituto Alberghiero Olivetti di Monza, vincitori del “Gastro Erasmus 2025 – Primi Piatti”

Speciale partecipazione di Catia Ciofo e Rossanina del Santo, quest’ultima per il focus “gluten free”

Un festival che nasce per crescere

“I Primi dei Primi” è una manifestazione che ambisce a diventare un punto di riferimento nel panorama degli eventi enogastronomici italiani. Come ha dichiarato Vittorio Camorri di Terretrusche Events:

“Siamo orgogliosi di essere parte attiva di questa prima edizione de I Primi dei Primi, un evento che porta a Sansepolcro il cuore pulsante della tradizione gastronomica italiana – dichiara Vittorio Camorri di Terretrusche Events, ideatori e organizzatori del festival –. Metteremo in campo la nostra esperienza ventennale nell’organizzazione di eventi enogastronomici e la nostra rete di chef d’eccellenza, per trasformare ogni angolo del Borgo in una celebrazione della pasta e dei suoi condimenti. Questa edizione zero rappresenta un punto di partenza: l’obiettivo è far crescere il festival anno dopo anno, rendendolo un punto di riferimento nazionale. Vi aspettiamo nel lungo weekend del Primo Maggio: sarà pasta, e basta.”

Partner della manifestazione è anche Estra, fornitori di energia elettrica, che lieti di sostenere l’evento dichiarano: “Sansepolcro ha legato, fin dall’Ottocento, la sua storia, economica e sociale, alla pasta. Una tradizione che l’ha resa famosa nel mondo e che adesso si ravviva con questa manifestazione che mette al centro non solo la pasta ma anche i primi con una serie di eventi che testimoniano la vivacità, culturale e imprenditoriale, di un territorio del quale Estra si sente ed è parte integrante.”

Tre giorni dedicati alla tradizione, alla storia e al gusto!

Tutte le informazioni, aggiornamenti e prenotazioni su www.primideiprimi.it