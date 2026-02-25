Grosseto, con il FAI alla scoperta di Sasso d’Ombrone e Poggi del Sasso

Una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio storico, spirituale e paesaggistico di Sasso d’Ombrone e Poggi del Sasso nel cuore della Maremma Toscana: è questo lo spirito dell’iniziativa in programma domenica 1° marzo a partire dalle ore 10, organizzata dalla delegazione FAI di Grosseto in collaborazione con la locale associazione Pro Sasso.

L’iniziativa consiste in un’escursione guidata alla scoperta di un itinerario che intreccia Medioevo, arte sacra, architettura contemporanea e memoria rurale, accompagnando i partecipanti alla scoperta di luoghi di grande valore storico e identitario.

La giornata prenderà il via alle ore 10.00 con l’accoglienza dei partecipanti presso il Bar Bella Costa a Sasso d’Ombrone, la registrazione e una breve introduzione. La prima tappa, alle ore 10.30, sarà la visita al Chiesino della Famiglia Alessandri (Chiesa di Santa Maria del Carmine – Casa Le Pille), cappella rurale seicentesca legata alla religiosità contadina maremmana, con visita guidata a cura di Giovanni Alessandri. Seguirà la visita al Monastero di Siloe, realtà monastica contemporanea ispirata alla Regola di San Benedetto, dove spiritualità e architettura dialogano in armonia con il paesaggio. Visita guidata a cura di Padre Roberto.

Alle ore 13.00 è previsto un pranzo conviviale con menu tradizionale maremmano, momento di socialità e condivisione aperto a tutti i partecipanti.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15.00, la giornata proseguirà con la visita guidata al borgo di Sasso d’Ombrone, a cura della maestra Clorinda Pieri. Il percorso toccherà la Chiesa di San Michele Arcangelo, che custodisce un pregevole Crocifisso ligneo del XV secolo, le antiche mura medievali con il camminamento panoramico, via del Fiume con la

Per il pranzo è obbligatoria la prenotazione inviando una mail a grosseto@delegazionefai.fondoambiente.it o contattando la delegazione FAI di Grosseto al 339 103 3586.

Per partecipare all’escursione è gradita la prenotazione al seguente link:

https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/giornata-di-cultura-e-territorio-47752

Info: 339 103 3586