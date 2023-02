Taste 2023, aziende e prodotti toscani da scoprire e riscoprire

TASTE, la manifestazione dedicata al gusto targata Pitti Immagine per questa sedicesima edizione accoglie i visitatori negli ampi padiglioni della Fortezza da Basso di Firenze.

Fino a lunedì 6 febbraio ben 538 aziende faranno conoscere e degustare le loro eccellenze, dal salato al dolce, dai soft drinks agli spirits. Quest’anno sono 100 gli espositori che partecipano per la prima volta al salone, tra cui aziende toscane che propongono per la prima volta i loro prodotti al pubblico a fianco di realtà storiche e consolidate che rappresentano la migliore tradizione culinaria della regione con i loro prodotti ormai iconici.

Frescobaldi, la famiglia toscana da sempre legata al mondo vitivinicolo, si presenta a questa edizione di Taste con un prodotto di altissima gamma inedito: la pasta.

L’ultima nata di casa Frescobaldi è infatti la pasta artigianale Tirrena prodotta esclusivamente con Grani Antichi quali Senatore Cappelli, Evoldur e Khorasan e coltivati nelle proprietà Frescobaldi limitrofe alla costa toscana. Un ulteriore esempio di come si possa esprimere un territorio con il proprio terroir e tradurlo in un prodotto d’eccellenza anche quando si parla di pasta.

Nel Padiglione Centrale stand M/13 è presente anche l’Olio Extra Vergine di trentennale produzione Laudemio. Gli olivi dedicati alla produzione di questo prodotto dai profumi e sapori unici sono localizzati nelle tenute Frescobaldi attorno al Castello di Nipozzano circondate dai filari delle viti. L’olio evo Laudemio raggiunge le migliori caratteristiche organolettiche e la sua unicità grazie anche alla raccolta anticipata e la frangitura entro poche ore nel frantoio aziendale a poca distanza dagli uliveti.

L’azienda pistoiese Moka J-Enne, parte dell’Unione delle imprese storiche italiane, porta avanti dal 1878 la tradizione di un autentico espresso italiano. A Taste è presente nel Padiglione Centrale stand S/24 dove guidati da barman professionisti è possibile conoscere e degustare le loro miscele pregiate, frutto di attenta ricerca e di collaudati metodi di torrefazione. Un’esperienza di gusto esclusiva per intenditori e amanti del caffè è l’assaggio del caffé mono-origine Colombiana proveniente dalla fazenda Palestina, realtà locale in cui lavorano circa 50 contadini. Il caffè di altissima qualità, sapientemente preparato dal trainer Marco Giunti, è un’esplosione di gusto ed aromi all’assaggio.

La nuova Salsamenteria Giò e Giuà viene presentata in anteprima assoluta al Taste, con la sua selezione di sughi in assaggio al Padiglione Centrale stand O18. Le ricette sono quelle recuperate dall’incontro tra Giovanni Gerini – nonno di Alessandra e Antonella Gerini, macellaio toscano – e Giovanni Fiorillo, partenopeo di nascita, lavoratore nel mondo della carne e custode della tradizione napoletana. Simpatica e gustosa l’idea del brand di lanciare 7 sughi, uno per ogni giorno della settimana: Il Ragù Napoletano, A’ Salsaforte , La Genovese Napoletana, Il Ragù Toscano, La Sciuè Sciuè del Vesuvio, La Puttanesca coll’Aglione, Il Sugo Finto, questi ultimi tre a base di verdure. La particolarità di Giò e Giuà è una ricetta antica che, grazie al particolare processo produttivo, ha permesso di riprodurre senza l’uso di conservanti e di aromi artificiali quello che viene preparato nelle pentole dei cuochi di casa.

Buccellato Taddeucci non ha certo bisogno di presentazioni, da 142 anni l’azienda produce il tipico dolce lucchese che riscuote continui riconoscimenti ed è apprezzato dai concittadini come dall’élite internazionale, tra cui Re Carlo d’Inghilterra e Papa Giovanni Paolo II. Recentemente la famosa gastronoma e critica del New York Times, Mimi Sheraton lo ha inserito nel suo libro, “I 1000 cibi da mangiare prima di morire”. Il salone rappresenta l’occasione per i visitatori di scoprire altre tradizionali ricette che la famiglia Taddeucci si tramanda da generazioni come il PanPuccini, creato dal loro trisavolo su richiesta della famiglia Puccini utilizzando i fichi della loro casa di campagna. A queste delizie si accompagnano favolose creme spalmabili -veramente deliziosa quella al Vin Santo- cantuccini, ricciarelli, panforti, e torroni che trovate in degustazione al Padiglione Cavaniglia stand W/1.

Per la prima volta a Taste l’azienda fiorentina Chiaverini accoglie i visitatori nel Padiglione Cavaniglia stand Y23. Dal 1928 le marmellate genuine, prodotte con pochi ingredienti essenziali, sono da sempre sinonimo di casa e tradizione: difficile trovare un fiorentino che non abbia un ricordo legato al mastello in alluminio degli anni 70. Frutta, zucchero e tempo costituiscono ancora oggi il segreto del successo della confettura Chiaverini, sempre presente sulla tavola della colazione con gusti iconici come More di Rovo, Arance con scorze, Fichi e Mandorle, rigorosamente conservate nel mastello simbolo inconfondibile del brand.

Parte del successo del format di Pitti Taste è dovuto alla possibilità di acquistare esclusivi prodotti assaggiati durante il salone, e spesso introvabili nel circuito della grande distribuzione, disponibili in vendita nello shop posizionato al termine del percorso espositivo. Tra gli scaffali si trovano una miriade di alimenti e bevande, dai dolci della tradizione come cialde, babà e colombe artigianali, a salse, formaggi e salumi pregiati provenienti da altre regioni, vini e distillati. Un’occasione in più per portarsi a casa, o per regalare, prodotti alimentari di eccellenza.

Fuori dalla Fortezza proseguono anche gli eventi FuoriDiTaste con iniziative gourmet ed eventi legati ai prodotti e alle aziende presenti a Taste che ci accompagneranno fino al 6 febbraio con un ricco calendario di degustazioni a tema, eventi speciali e nuovi modi di interpretare il food. Un programma che unisce le aziende ad alcune tra le location e i locali più belli della città. A questo link il calendario degli eventi FuoriDiTaste.

Pitti Taste è aperto al pubblico nelle giornate di sabato e domenica dalle 14.30 alle 19.30 e lunedì dalle 9.30 alle 18.00. Maggiori informazioni sul sito web di Pitti Taste.