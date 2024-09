Suvignano, la sesta Festa della Legalità sabato 21 settembre

Prosegue il percorso virtuoso della Tenuta di Suvignano, situata tra i comuni di Murlo e Monteroni d’Arbia in provincia di Siena, il podere in passato posseduto da Cosa Nostra, confiscato e restituito nel 2018 ai toscani e gestito dal 2019 dalla Regione Toscana attraverso Ente Terre Regionali Toscana.

Suvignano tenuta aperta sarà, nella giornata di sabato 21 settembre e per il sesto anno consecutivo, il teatro naturale dell’edizione 2024 della Festa della Legalità.

L’iniziativa è promossa dalla Regione Toscana e dai Comuni di Monteroni D’arbia e Murlo, con il patrocinio del Coni Toscana. E’ organizzata dalla Fondazione Sistema Toscana in collaborazione con Ente Terre Toscana, Tenuta di Suvignano e Giovani sì.

Il programma della giornata prevede alle 11.00 presso la Sala della Legalità il dialogo tra il cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena, e l’atleta Rachid Berradi, con i saluti istituzionali dei sindaci di Monteroni d’Arbia e di Murlo, Gabriele Berni e Davide Ricci. Modera Simona Bellocci, giornalista di Intoscana.it.

Visti i posti limitati in sala, per partecipare si chiede di iscriversi collegandosi a https://www.eventbrite.it/e/suvignano-tenuta-aperta-2024-tickets-964859379377

Saranno presenti anche stand gastronomici delle associazioni del territorio aperti dalle ore 11 alle ore 18.30 dove sarà possibile pranzare (a pagamento) o fare una merenda.

Nel pomeriggio tra le 15.30 e le 18.30 si svolgerà la prima edizione della Corsa della Legalità, a cura del gruppo podistico Mens sana runners Siena e dell’Uisp Siena atletica leggera, con iscrizioni gratuite in tutte le tipologie di gara. Si tratta di un percorso ad anello con partenza ed arrivo alla Tenuta di Suvignano. Saranno possibili tre modalità di gara, aperte a tutti: la gara dei bambini (suddivisa per categorie), la passeggiata ludico-motoria e la staffetta competitiva a coppie (suddivisa per categorie) su percorso collinare.

Il servizio di ristoro, per chi parteciperà alla corsa della legalità, sarà offerto da Unicoop Firenze.

Interverranno tra gli altri il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, l’assessore regionale alla legalità, Stefano Ciuoffo, le autorità locali e il testimonial dell’evento Rachid Berradi, campione nei diecimila metri, finalista alle olimpiadi di Sidney 2000, insignito dal Presidente Mattarella del titolo di Cavaliere della Repubblica.

Chi vuole raggiungere la tenuta deve impostare sul navigatore Podere Suvignano – Strada Monteroni Vescovado, 53014, Via Monteroni, 2759, 53016 Vescovado SI

Si ringraziano gli sponsor Estra, Sei Toscana e Unicoop Firenze per il prezioso supporto.

Per maggiori informazioni visitare il sito https://www.regione.toscana.it/-/suvignano-tenuta-aperta-2024