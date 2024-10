Start Cup Toscana, domani la finalissima per premiare la ricerca che diventa impresa

Arriva alla finalissima anche l’edizione 2024 di Start Cup Toscana, la competizione che premia le migliori iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico provenienti dal mondo della ricerca.

L’appuntamento è fissato per domani, lunedì 14 ottobre dalle, 9 in piazza San Marco 4 nell’Aula Magna del Rettorato dell’Ateneo fiorentino, che quest’anno coordina l’intera manifestazione. Come di consueto è finanziata e patrocinata dalla Regione Toscana, e curata dal suo Ufficio regionale di Trasferimento Tecnologico.

Nell’organizzazione di Start Cup Toscana – che si si inserisce nell’ambito di Giovanisì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani – sono coinvolte tutte le Università e Scuole superiori universitarie toscane: Università degli studi di Firenze, Università di Pisa, Università di Siena, Università per Stranieri di Siena, Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Imt Alti Studi Lucca e Scuola Normale Superiore.

Durante la cerimonia di premiazione – al via con i saluti introduttivi, tra gli altri, dell’assessora a Università, ricerca e Trasferimento tecnologico Alessandra Nardini, e della rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci – saranno illustrati i piani d’impresa dei progetti finalisti: Authentica (ICT – Scuola Normale Superiore), Bacco (Clean tech & Energy Università di Pisa), CERNAIS (Life Sciences/Medtech – Università di Pisa), Delos AI (ICT – Università di Pisa), Lemovie (Life Sciences-Medtech – Università degli Studi di Firenze), MolBook Pro (Industrial – Università di Pisa), NeuroSalus (Life Sciences/Medtech – Università degli Studi di Siena), Planty (ICT – Università di Pisa), Resynth (Clean tech & Energy – Università degli Studi di Siena), SmarTray (Life Sciences/Medtech – Università degli Studi di Siena).

Seguirà, alle 11.45, una tavola rotonda sul tema “Ecosistemi dell’innovazione: condizioni per la crescita delle startup in Toscana”; al termine giungerà la comunicazione dei progetti vincitori.

L’iniziativa è realizzata in collegamento con PNI, il Premio Nazionale per l’Innovazione, di cui rappresenta la fase regionale.

I primi tre classificati riceveranno un premio in denaro e in servizi (del valore rispettivamente di 5mila, 3mila e 2mila euro). Parteciperanno di diritto al “Premio Nazionale per l’Innovazione – PNI”, che si terrà a Roma il 5 e 6 dicembre.

La giuria di Start Cup Toscana 2024 potrà assegnare una Menzione d’Onore al quarto classificato che avrà così la possibilità di accedere alla fase finale del PNI.

Tra le novità dell’edizione 2024, 3 menzioni Speciali “trasversali” agli ambiti di ricerca e mercato a cui era possibile partecipare: “Social Innovation”, per il miglior progetto di ‘Innovazione Sociale’; “Imprenditoria Femminile”, per il miglior progetto di impresa al femminile con un team a maggioranza femminile (maggiore del 50%); “Climate Change”, per il miglior progetto di impresa ad impatto sul cambiamento climatico in grado di integrare innovazione, tecnologia, protezione e valorizzazione delle risorse naturali.

Start Cup Toscana 2024 si arricchisce di un ulteriore premio offerto dallo sponsor Polo Tecnologico di Navacchio che alla startup o team meritevole offrirà un percorso di accompagnamento completo e personalizzato definito “Startup Booster”, un pacchetto di informazioni e strumenti per trasformare una brillante idea in una realtà imprenditoriale. Mentre lo sponsor Rubino & Partners offrirà al progetto finalista più innovativo un servizio gratuito di deposito di una domanda di brevetto italiana.

Diretta streaming sul canale youtube di UniFi

Per partecipare è richiesta la registrazione attraverso il modulo on line

Scarica il programma