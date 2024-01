Quartieri italiani di lusso: quali sono e dove si trovano

L’Italia, con le sue città ricche di storia e cultura, ospita alcuni dei quartieri più lussuosi e ambiti al mondo. La domanda immobiliare in queste zone è sempre alta, e i prezzi riflettono la loro esclusività e il prestigio che portano.

In particolare, Milano spicca per i suoi quartieri di lusso, zone in cui abitano personaggi famosi e persone di rilievo conosciute a livello nazionale e internazionale.

Ecco perché nell’analisi dei quartieri più chic e lussuosi delle città italiane è opportuno dedicare uno spazio a parte a Milano che domina la scena senza mezzi termini. Il capoluogo lombardo, infatti, è caratterizzato da uno sviluppo urbanistico continuo che vede nascere nuove aree residenziali – in tal senso suggeriamo di leggere questo articolo di Gromia.com sui nuovi quartieri di Milano – molte delle quali si allineano sia per prezzi che per qualità alle zone più esclusive.

Pronti a scoprire i quartieri di lusso delle città italiane? Ecco il nostro excursus da Milano a Napoli!

Milano: la capitale del lusso italiano

Milano, il cuore pulsante della moda e della finanza italiana, ospita i quartieri più costosi del Paese.

Al primo posto c’è il Centro Storico, che comprende aree prestigiose come il Duomo, Brera, Castello, via Manzoni e il celebre Quadrilatero della Moda. Per acquistare un immobile in queste zone, è necessario prepararsi a spendere oltre 9.000 euro al metro quadro.

Seguono le zone di Garibaldi e Moscova, note per essere il centro della movida milanese, dove il prezzo medio si aggira intorno agli 8.500 euro per metro quadro. Il terzo posto è occupato dall’area tra Arco della Pace e Pagano, con un costo di quasi 8.000 euro al metro quadro.

Anche Palestro e Crocetta, tra le zone più esclusive di Milano, registrano prezzi elevati, vicini ai 7.800 euro per metro quadro.

Milano: altri quartieri tra io più cari e lussuosi

Altri quartieri di Milano e Roma completano la top-10 dei quartieri più cari. Ma è Milano ad avere la meglio sulla capitale! La Darsena dei Navigli e Porta Venezia a Milano offrono un mix unico di storia, cultura e vita notturna, con prezzi che variano tra i 6.700 e i 7.300 euro al metro quadro.

Porta Romana e Solari, Washington sempre a Milano si confermano anch’essi tra le zone più ricercate, con prezzi che superano i 6.000 euro al metro quadro.

Roma: Fascino Storico e Prezzi Elevati

Roma, con il suo inestimabile patrimonio storico e culturale, non è da meno. Il centro storico della Capitale, con tesori come il Colosseo e la Fontana di Trevi, si piazza al quinto posto nella classifica nazionale, con una media di 7.300 euro al metro quadro. Altri quartieri romani di lusso includono l’Aventino, famoso per le Terme di Caracalla, con un costo di 6.600 euro al metro quadro.

Oltre Milano e Roma: Venezia e Firenze

Fuori dalle due metropoli, altre città italiane ospitano quartieri lussuosi. A Venezia, il quartiere di San Marco, Rialto, famoso in tutto il mondo, richiede un investimento di oltre 5.550 euro al metro quadro.

A Firenze, il quartiere Michelangelo, Porta Romana, situato a sud della città, ha un costo medio di 5.100 euro al metro quadro. Anche il quartiere Dorsoduro, Accademia a Venezia si posiziona tra i quartieri di lusso con un prezzo inferiore ai 5.000 euro al metro quadro.

Il sud Italia: bellezza e fascino

Nel sud Italia, il quartiere di Posillipo, Marechiaro a Napoli si distingue per la sua bellezza e per la vista mozzafiato sul Golfo di Napoli. Con un costo medio superiore ai 4.800 euro al metro quadro, è il quartiere di lusso più costoso del Sud Italia.

I quartieri di lusso italiani rappresentano un investimento sia economico che culturale. Oltre al prestigio e alla bellezza, acquistare una proprietà in questi quartieri significa immergersi in un mondo di storia, arte e cultura che ha pochi eguali nel mondo.

Che si tratti delle strade alla moda di Milano, dell’antica grandezza di Roma, della magica atmosfera di Venezia, o del fascino storico di Firenze e Napoli, questi quartieri sono sicuramente tra i più ricercati e lussuosi.