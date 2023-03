Sport, cultura e tradizioni: al via il cammino verso La Chianina Ciclostorica

Sport, cultura e enogastronomia torneranno a unirsi con La Chianina Ciclostorica. Il cammino verso la manifestazione ha ufficialmente preso il via con l’annuncio delle date della nona edizione che si terrà da venerdì 16 a domenica 18 giugno a Marciano della Chiana, andando a proporre tre giornate ricche di iniziative che accompagneranno decine di appassionati da tutta la penisola e dall’estero alla scoperta di tradizioni e tipicità della Valdichiana. L’evento, organizzato dall’associazione La Chianina Asd, tornerà dunque a proporre un atteso e partecipato viaggio indietro nel tempo dove il ciclismo diventerà uno strumento di divertimento, aggregazione e turismo.

La Chianina è motivata dalla duplice volontà di condividere la passione delle due ruote e, allo stesso tempo, di accompagnare tra le bellezze paesaggistiche, architettoniche, culturali e gastronomiche della Valdichiana. Il cuore del fine settimana sarà infatti la pedalata della domenica mattina che darà vita a una colorata carovana di maglie di lana e di biciclette storiche che si snoderà su percorsi di diversa lunghezza e di diversa difficoltà dal “Lungo” di ottanta chilometri al “Garbato” di venti chilometri, attraversando alcune delle più belle strade della vallata tra salite panoramiche, borghi, castelli, campi di girasole, aziende agricole e leopoldine. Questi percorsi, come consueto, saranno inframezzati dalle soste di gusto dei ristori che permetteranno di riposarsi, ritrovare le energie e, soprattutto, ricaricarsi con i sapori tipici della vallata.

La vera e propria ciclostorica sarà anticipata da due giorni di festa del ciclismo storico che, con il coinvolgimento di enti e associazioni locali, proporranno dibattiti, visite guidate, mostre, mercatini e degustazioni, oltre al concorso nazionale di grafica umoristica Chianina Comics. L’ufficializzazione delle date sarà seguita dall’apertura delle iscrizioni fissata per mercoledì 8 marzo e, nelle prossime settimane, dalla presentazione dei percorsi e dalla definizione dei programmi, permettendo così a tanti ciclostorici di tutta Italia di iniziare a preparare il loro fine settimana in Valdichiana. «Con grande entusiasmo – commenta Roberto Apolloni, presidente de La Chianina Asd, – abbiamo rimesso in movimento la macchina organizzativa de La Chianina. La volontà di proporre nuove esperienze, di stare insieme, di condividere una passione e di divertirsi è il motore che, anno dopo anno, fornisce gli stimoli per far crescere questa bella e partecipata festa del ciclismo storico».