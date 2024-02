Livorno, Sulla Felicità Festival 2024 sarà un festival stellare

Una delle grandi novità di questi ultimi anni, del panorama toscano e cittadino, è la nascita di un piccolo festival che parla di felicità; il primo in assoluto della Toscana. “Il Sulla Felicità festival” è una manifestazione evento che ha come obiettivo quello di poter parlare di felicità attraverso le arti: il teatro, la musica, la cultura, la cucina, la fotografia, l’ambiente e molto altro. Il festival, nato nel 2022 in piena pandemia e con l’inizio della guerra tra Russia e Ucraina, prodotto da Grande Giove Aps, è diretto dall’attore ed autore livornese Stefano Santomauro.

“Prima di dedicarmi al teatro, al cinema e alla comicità ho lavorato per tantissimi anni nel sociale e con i giovani ed ho capito che troppo spesso, il concetto di felicità inteso come diritto e valore, viene snobbato, deriso, quasi umiliato. Come se già solo parlarne sia considerato un errore. Il nostro Festival non è un festival “della” felicità, ma “sulla” felicità, e proviamo a parlarne attraverso strumenti eccezionali come quelli delle arti. L’unico modo di affrontare la felicità, secondo noi, è quello di poter creare un volano di “parole e discussioni” su uno dei diritti fondamentali, accennata anche nell’articolo 3 della Costituzione Italiana, che la definisce implicitamente come “pieno sviluppo della persona umana”.

Nelle prime due edizioni del Sulla Felicità Festival a portare oltre 5000 persone a partecipare alle attività proposte e agli eventi offerti, coinvolgere le associazioni del territorio a carattere ambientale, smuovere i cittadini in azioni concrete sul territorio ed istituire un riconoscimento simbolico nazionale chiamato “Ambasciatore e/o Ambasciatrice di Felicità” che ogni anno consegniamo ad una figura del main stream nazionale ed internazionale in una serata ad hoc. Nel 2023 abbiamo debuttato con questo premio con lo show man Nino Frassica”.

Continua Stefano Santomauro: “ L’edizione 2023 sarà un’edizione “stellare” in quanto avremo ospiti incredibili e perché il Festival comincia ad avere una propria identità e cifra spettacolare. Diciamo che in questa edizione parleremo di felicità con il cuore e la pancia! Siamo stati sommersi di email e messaggi di realtà teatrali, musicali e sociali da tutta Italia per poter partecipare e dare il proprio contributo al Festival. Siamo convinti che Livorno possa essere la città ideale per questo tipo di manifestazione: la felicità è una cosa talmente effimera e piccola, che una città particolare come la nostra, possa accogliere un valore così grande. Siamo la città di Provincia più culturalmente rumorosa che esista in Italia. Abbiamo scorci ed angoli bellissimi, piatti tipici “piccoli” ma nello stesso tempo conosciuti, un sarcasmo che riesce con poco a trasformare una tragedia in commedia, e viceversa. Siamo certi che Livorno possa diventare il centro dei “discorsi sulla felicità” prima della Toscana, e poi d’Italia”.

Aggiunge Santomauro: “La Terza Edizione del Festival avrà sicuramente gli eventi confermati che sono ormai il cardine della Manifestazione: la Campagna Pubblicitaria “Piccoli Scatti Rubati di Felicità” che quest’anno arriva al terzo anno con grande entusiasmo. Stiamo creando, grazie al talento di Giulia Barini, un archivio storico importante di cittadini impressi in un vero scatto di felicità. Nell’era dei selfie e della “pazza gioia” impressa in uno scatto, siamo riusciti a portare la verità sui manifesti. Anche in questa edizione abbiamo delle sorprese e per il 2025 anticipiamo già che apriremo un bando rivolto agli studenti della città di Livorno che diventeranno i protagonisti della campagna della quarta edizione. Altra grande conferma è la giornata di Clean Up con le associazioni di volontariato ambientali della città e non solo, grazie alla collaborazione con Sons Of The Ocean e la Giornata “Bimbimbici” promossa da Fiab Livorno. Nei primi due anni siamo riusciti a portare oltre 1200 cittadini, bambini e famiglie a partecipare a questo “felice evento”.