SPORT – A Santa Fiora l’Empoli Camp per giovani calciatori diventa una vacanza per tutta la famiglia Il camp organizzato da Giovanile Amiata ed Empoli è in programma dal 26 al 31 luglio

SPORT – A Santa Fiora l’Empoli Camp per giovani calciatori diventa una vacanza per tutta la famiglia

Dopo il successo decretato dai giovani calciatori provenienti da tutta la Toscana che hanno partecipato alle precedenti edizioni, torna a Santa Fiora l’Empoli Giovani Camp dal 26 al 31 luglio, con una nuova formula che unisce all’allenamento dei ragazzi la possibilità per la famiglia di trascorrere una piacevole vacanza a Santa Fiora. L’Empoli Giovani Camp è rivolto ai calciatori in erba, nati dal 2008 al 2016, maschi e femmine.

Gli innamorati del gioco del pallone possono dunque già iscriversi al camp, organizzato dalla Giovanile Amiata, nel sodalizio vincente e ormai collaudato con l’Empoli calcio Academy, che attraverso tecnici qualificati seguirà i ragazzi durante tutto il periodo di vacanza. Una vacanza incentrata sul calcio ma non solo: non mancheranno, infatti, momenti di svago e di gioco, dopo gli allenamenti quotidiani. E per i genitori che desiderano seguire i figli a Santa Fiora c’è anche la possibilità di vivere una vacanza speciale con il progetto di ospitalità diffusa che mette loro a disposizione sul sito internet santafioraospitalitàdiffusa.it le case in affitto e le esperienze che possono arricchire la permanenza nel comune amiatino, come le escursioni a piedi o in mountain bike, le degustazioni e i corsi di cucina o di tessitura.

“Siamo felici di accogliere l’Empoli Giovani Camp dopo la pausa forzata dello scorso anno legata alla pandemia. – commenta Monica Fanciulli, consigliere del Comune di Santa Fiora con delega allo sport– E siamo felici di poterlo fare offrendo un nuovo abbinamento con l’ospitalità rivolta alle famiglie dei giovani calciatori. Il Comune di Santa Fiora crede nello sport e in questi anni ha sostenuto importanti investimenti per migliorare gli impianti ed ampliare le discipline praticabili sul territorio comunale. Sono sicura che le famiglie dei ragazzi apprezzeranno la qualità della nostra offerta e l’accoglienza della comunità di Santa Fiora.”

“Non è il primo anno che l’Empoli organizza il Camp nel borgo amiatino – sottolinea Juri Pucciarelli, responsabile Academy Empoli F.C – abbiamo scelto Santa Fiora come location delle nostre attività perché è uno dei borghi più belli d’Italia e conosciamo bene la qualità degli impianti sportivi, essendo la Giovanile Amiata tra le società affiliate di Empoli Academy. I ragazzi e le ragazze saranno seguiti dai tecnici dell’Empoli, forniremo agli iscritti il kit costituito dalla divisa ufficiale con lo sponsor tecnico sulle maglie. Saranno osservate tutte le misure di sicurezza, in campo e fuori. Questo Camp si rivolge ai giovani che hanno la passione per il calcio e vogliono colmare il lungo periodo di inattività legato alla pandemia, con un’esperienza completa. Il Camp è un momento di consolidamento tecnico, è una opportunità per mettersi in mostra, ma soprattutto è l’occasione per conoscere altri coetanei con la stessa passione per il calcio, per stare insieme e divertirsi.”

“La Giovanile Amiata lavora esclusivamente con i ragazzi – sottolinea il presidente Massimo Bargagli – non abbiamo una prima squadra, e quindi non ci sono interferenze con gli adulti: il nostro impegno è tutto dedicato alla crescita sportiva dei giovani. Consideriamo il Camp importante per i ragazzi che hanno sofferto più degli adulti il periodo di lockdown, ed è giusto farli tornare a vivere. Il lavoro della Giovanile Amiata sul territorio ha un marcato valore sociale: il pallone è infatti un potente ed efficace mezzo di integrazione per i ragazzi stranieri che vivono sull’Amiata.”

Rispetto all’ospitalità delle famiglie – spiega Sasha Naldi referente di Santa Fiora ospitalità diffusa – la Giovanile Amiata si è avvicinata al nostro progetto imprenditoriale. Siamo partiti un mese fa con l’obiettivo di mettere a sistema le seconde case per affittarle in maniera coordinata e professionale non solo accettando la prenotazione saltuaria, ma stimolando anche il mercato, unendo una serie di servizi secondo la formula ‘casa più esperienza’. Abbiamo inserito sul portale dedicato al progetto le case in affitto, le esperienze e i servizi che è possibile attivare. Collegando il progetto al Camp dei giovani calciatori ci siamo immaginati insieme alla Giovanile Amiata di portare a Santa Fiora non solo i ragazzi, ma anche le famiglie con una proposta di vacanza sana, all’aria aperta, ricca di possibili cose da fare durante le ore del giorno in cui i figli sono impegnati negli allenamenti.”

Per iscrivere i ragazzi al Camp: 3204205777 giovanileamiata@tiscali.it

Per la vacanza delle famiglie: https://santafioraospitalitadiffusa.it/empoli-giovani-camp-santa-fiora-2021/ 3703635737 info@santafioraospitalitadiffusa.it