Solidarietà, il Charity Gala di Fondazione Fiorenzo Fratini Onlus raccoglie 320 mila euro

Il Salone dei Cinquecento ha aperto ancora una volta le porte alla beneficenza ospitando il Charity Gala “Sogno di una notte di mezza estate”, la serata di solidarietà organizzata dalla Fondazione Fiorenzo Fratini Onlus con il patrocinio del Comune di Firenze. I fondi raccolti (320.000 euro) grazie ai contributi dei sostenitori andranno a supportare progetti e realtà del territorio, e non solo, che si occupano di ricerca e salute, bambini e famiglie che vivono in condizioni di difficoltà e attività per giovani e persone con disabilità.

Gli ospiti sono stati animati da grande generosità e tra i personaggi istituzionali erano presenti il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, la presidente della Commissione Cultura e Istruzione del Consiglio Regionale della Toscana, Cristina Giachi, l’europarlamentare Dario Nardella, la sindaca di Firenze Sara Funaro, l’assessore al welfare e alle politiche sociali, Nicola Paulesu e l’assessore con deleghe a sviluppo economico, turismo, fiere e congressi, Jacopo Vicini.

“La Fondazione Fiorenzo Fratini ha una storia lunga 20 anni, ma ha ancora molti traguardi da raggiungere grazie a tutti voi – ha commentato la presidente della Fondazione Fratini Giovanna Cammi Fratini rivolta ai sostenitori delle iniziative – In tutti questi anni ci siamo presi cura degli emarginati, di chi non ha avuto una vita facile e ha scelto altre strade, ma quello che emerge da tante situazioni è la solitudine che sono costretti ad affrontare ogni giorno. Pensiamo che ogni piccolo momento dedicato, ogni sorriso o abbraccio che doniamo possa dare loro la sensazione di non essere soli. Sono sicura di ciò che riusciremo a fare tutti insieme, ricordiamoci infatti che noi potremmo trasformare la sofferenza in speranza e questa sera avremo la certezza di essere stati gli artefici di quella speranza donata per non farli sentire soli ad affrontare la vita”.

Tanti i progetti che la Fondazione potrà sostenere grazie ai fondi raccolti. Tra questi, il “percorso formativo interdisciplinare all’interno dell’Att”, un’iniziativa di formazione continua per il personale dell’Associazione tumori toscana con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita e la gestione dei pazienti oncologici over 65 attraverso un percorso che include lezioni in aula, sul campo e online, con il supporto di esperti nazionali. Grazie all’incontro con l’associazione Girotondo per Sempre, la Fondazione sosterrà inoltre l’acquisto di un elettroporatore CliniMACS® per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS, destinato al reparto oncologico pediatrico per il trattamento di bambini affetti da leucemia. Potrà essere sostenuto anche il “Duchenne Parent Project”, volto a migliorare la qualità della vita e i trattamenti per i bambini colpiti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker. Tra le iniziative rivolte alle famiglie in difficoltà, il progetto “dedicato ai senza fissa dimora” si prefigge di ampliare il servizio di mensa di strada a Firenze, aggiungendo una sera in più alla settimana. “Esci dalla strada ed entra in Campo”, ideato dalla Fondazione Compagnia di Babbo Natale, mira invece a supportare economicamente le famiglie che non possono permettersi di far praticare sport ai propri figli, coprendo i costi per visite mediche, attrezzature e abbonamenti sportivi. Un progetto innovativo, volto all’inclusione attraverso sport e tecnologia, è invece “La Realtà Virtuale come Strumento di Riabilitazione”, che coinvolgerà tre unità spinali sul territorio nazionale (Firenze-Torino-Milano) e prevede la donazione di quattro carrozzine attrezzate con visore VR e manipolo-joystick per migliorare l’efficacia degli esercizi fisioterapici in un contesto di gioco. Grazie alla fisioterapia “ludica” e con il supporto di esperti fisioterapisti questi pazienti potranno velocizzare la loro ripresa fisica e, magari, appassionarsi ad uno sport. Non ultimo il progetto “Mai più soli dopo un incidente stradale” realizzato dall’associazione Gabriele Borgogni. Un servizio dI intervento psicologico qualificato e gratuito a supporto delle famiglie di ragazzi vittime della strada e agli agenti della Polizia Municipale che devono dare comunicazione alle famiglie della perdita dei loro ragazzi.

La serata è stata presentata dalla giornalista Annamaria Tossani, affiancata dalla voce ufficiale di Radio 105, Fabio Ingrosso, che hanno creato un’atmosfera amichevole durante la cena curata dallo chef stellato Vito Mollica di Atto e da Mirko Cesari dell’Harry’s Bar – Firenze 1953, accompagnata dai dolci della Gelateria Vivoli e della Pasticceria Cosi. Il giovane pianista Davide Locatelli e il Mago Eddy hanno intrattenuto i partecipanti e al termine del Gala sono stati assegnati quattro premi offerti da Rebecca Gioielli a chi ha saputo interpretare al meglio il tema della serata, con la partecipazione della marchesa Vittoria Gondi, dell’architetto Guido Ciompi e della dottoressa Carolina Santarelli in qualità di giurati.

La serata è stata realizzata con il sostegno di Fingen Spa, Fondazione CR di Firenze. Fondazione Guess, Cartiere Carrara, , PwC Italy, Poste Italiane, Deutsche BanK , Stefano Ricci, Navigare s.r.l, FPMV Agency, Azimut Capital Management SGR S.p.A, Opera Prima Srl, Moretti Fine Art.