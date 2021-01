AREZZO – Nuovo bando servizio civile universale: le iniziative di promozione e orientamento di Informagiovani

Anche quest’anno non mancherà il bando di servizio civile universale, scadenza 15 febbraio 2021, opportunità per i ragazzi under 28 che potranno scegliere fra 32 progetti per un totale di 155 volontari.

Informagiovani Arezzo per informare e orientare i ragazzi interessati al nuovo bando promuove varie iniziative: guida alla candidatura e descrizione dei progetti di Arezzo e provincia; video spot di presentazione e raccolta dei materiali video degli enti titolari di progetti ad Arezzo; organizzazione di 2 infoday online con i referenti dei progetti per permettere ai futuri volontari di conoscere nel dettaglio le attività, porre domande e chiarire dubbi.

Gli eventi si svolgeranno nelle giornate del25 e 27 gennaio alle 17 attraverso la piattaforma Google Meet. È già possibile iscriversi.

Per chi avesse bisogno di aiuto per la domanda, attivazione SPID o elaborazione del proprio curriculum vitae, resta la possibilità della consulenza in presenza da parte degli operatori di Informagiovani.

Informagiovani Arezzo è in piazza Sant’Agostino, 800 013 156 – 0575 377868. Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato 11/13 e 14/18.

informagiovani@comune.arezzo.it

www.informagiovaniarezzo.org