Solidarietà, il 28 novembre all’Auditorium Ridolfi di Firenze Insieme per ATT

Venerdì 28 Novembre, ore 19.30 presso l’Auditorium Cosimo Ridolfi di Banca CR Firenze (Via Carlo Magno 7, Firenze) l’Associazione Tumori Toscana presenta “Insieme per ATT”.

La serata si aprirà con il cocktail buffet servito nel foyer e proseguirà con Chiara Francini che si racconterà con l’ironia e la sagacia che la contraddistinguono.

A dialogare con lei sarà Federico Russo, conduttore radiofonico e televisivo, e insieme daranno vita ad un racconto vivace e sincero, in cui pezzi di vita si alterneranno a momenti divertenti e riflessioni.

Ad accompagnarli I Tre Moschettieri Cello Quartet, un ensemble di violoncellisti che proporranno un viaggio attraverso epoche e stili musicali diversi.

L’evento sarà finalizzato alla raccolta fondi per l’ampliamento del servizio offerto dall’ATT che dal 1999 cura gratuitamente a domicilio i pazienti oncologici.

A oggi sono 21.000 i toscani malati di tumore che hanno ricevuto a casa propria le cure gratuite e il conforto di professionisti e volontari dell’Associazione, che è presente a Firenze, Prato, Pistoia e province.

Evento realizzato con il patrocinio di Regione Toscana e Comune di Firenze e in collaborazione con Enic Meetings & Events.

ATT ringrazia Intesa Sanpaolo per la concessione dell’Auditorium. Ringrazia per il supporto: Iris Compagnia Odontoiatrica, Firenze Parcheggi, Gianni Ugolini Photographer, Paolo & Paola Fiori, Cantina Colli Fiorentini.

Un ringraziamento di cuore dell’Associazione va a: Aquaflor Firenze, Arthur Murray Dance Center, Bibi Graetz, Il Cuore delle Cose progetti decorazioni arredamento, Opera Prima Contract & Design, Orlandini Gadgets, Hair Style Protagonista, Quartiere 3 Sogno Artigianale, MS Società Mutuo Soccorso Tassisti So.Co.Ta Radiotaxi 4242, Starhotels, Teatro Maggio Musicale Fiorentino, Volotea, Zoo.

INFO E PRENOTAZIONI:

www.associazionetumoritoscana.it Paola Neri Cell.3356586211, paola.neri@associazionetumoritoscana.it