Arezzo, con Le stelle del ring Capolona ospita un gran galà della kickboxing

Capolona ospita un gran galà della kickboxing. Sabato 1 novembre è in programma la trentaduesima edizione de “Le stelle del ring” che vedrà la palestra Garibaldi in via Dante diventare palcoscenico di un’intera giornata di combattimenti che prenderanno il via alle 12.00 con i Campionati Italiani WKN e che troveranno il loro apice alle 17.00 con dieci incontri professionistici tra alcuni dei migliori atleti del panorama nazionale e internazionale. L’evento, organizzato dal Team Jakini con il patrocinio del Comune di Capolona, rappresenterà un’occasione di ritrovo per appassionati da tutta Italia, di valorizzazione di giovani talenti e di promozione turistica del territorio, andando a rinnovare un appuntamento ormai consolidato nel calendario degli sport da contatto.

Le maggiori attese sono orientate verso il galà pomeridiano che sarà scandito da otto match maschili e due match femminili all’insegna di spettacolo, tecnica e adrenalina. La kickboxing aretina sarà rappresentata da Antonio Baiculescu e Sebastian Vasilovici, entrambi del Team Jakini, ma ad alternarsi sul ring saranno atleti in rappresentanza di alcune delle principali palestre del panorama nazionale: dal Team Curci di Foligno al Team Driss di Perugia, dalla Rhodigium Boxe di Rovigo alla Black Eagle Gym di Coccaglio (Bs), dalla Siam Gym Pistoia al valdarnese Team Monis, dalla Diamond Gym Venezia al Team Vivenzio di Saviano (Na), dal Combat Team Bertei di Santa Lucia (Pt) al Team Knockout di Arco (Tn). Gli incontri tra professionisti saranno anticipati dal programma dei campionati italiani dilettantistici a contatto leggero dalla federazione WKN – World Kickboxing Network che saranno rivolti ad atleti di ogni età, dai bambini agli adulti, che si confronteranno in quattro aree di gara per contendersi i titoli nazionali maschili e femminili in diverse discipline quali kickboxing, k1, boxe, thai boxe, mma o grappling. «“Le stelle del ring” è giunto alla trentaduesima edizione – commenta Nicola Sokol Jakini, ideatore e organizzatore dell’evento, – a conferma di un format ormai consolidato, apprezzato e partecipato nel panorama italiano e internazionale. La volontà è di sviluppare il movimento della kickboxing sul territorio aretino e, allo stesso tempo, di fornire un’occasione di crescita e visibilità per i giovani atleti attraverso una giornata di emozioni, tecnica, adrenalina e amicizia. Ringraziamo l’amministrazione di Capolona e il sindaco Mario Francesconi per aver rinnovato il supporto a questa manifestazione che unisce sport, spettacolo e valorizzazione locale».