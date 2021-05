SIENA – Un aperitivo a domicilio e la visita a San Niccolò per sostenere il crowdfunding delle Bollicine

Nell’ambito dei progetti Pensati con il cuore, la campagna di crowdfunding della Fondazione Il Cuore si scioglie, la sezione soci Coop di Siena in collaborazione con l’associazione Le Bollicine promuove una raccolta fondi popolare volta alla ristrutturazione e all’eliminazione delle barriere architettoniche di un immobile che necessita di alcuni lavori per poter diventare uno spazio polivalente per percorsi di socializzazione e integrazione sociale.

L’obiettivo è realizzare un luogo di incontro per le persone con disabilità e per gli abitanti di Ampugnano, dove si possano sviluppare progetti condivisi e inclusivi, che coinvolgano anche gli abitanti del piccolo centro alle porte di Siena.

Fra le iniziativa di raccolta fondi, si segnala venerdì 14 maggio alle 18 una visita guidata al Manicomio San Niccolò di Siena, una passeggiata alla scoperta dei luoghi della memoria durante la quale i partecipanti avranno modo di leggere testimonianze e visitare la Farmacia ed il Villaggio del lavoro.

Sempre venerdì 14, ma anche sabato 15 e domenica 16 Le Bollicine propongono aperitivi porta a porta consegnati dai ragazzi dell’associazione. Un modo nuovo per gustare cibi locali e di qualità in totale sicurezza, contribuendo a sostenere un progetto che vuole dare “nuove ali” all’associazione e permettere la ristrutturazione del circolo di Ampugnano, una “invenzione” che avrà nome Archimede.

Prenotazioni ed informazioni:0577286335 – 3807697886- 3474022311 (messaggio wathsapp o chiamata)o per mail infolebollicine@gmail.com

Pensati con il Cuore è la campagna di raccolta fondi della Fondazione Il Cuore si scioglie, nata per sostenere i progetti delle associazioni del territorio. Il meccanismo è quello di coinvolgere e sensibilizzare le persone, facendo conoscere le realtà locali impegnate nella solidarietà e invitando a dare un contributo per la realizzazione di piccoli e grandi sogni. Una volta arrivati a metà della cifra necessaria, la Fondazione Il Cuore si scioglie raddoppia l’importo per centrare l’obiettivo. Una novità importante dell’edizione 2021 è rappresentata dalla possibilità di sostenere i progetti attraverso l’acquisto di un prodotto del territorio, che sarà segnalato nei punti vendita Coop.fi. Per il progetto dell’associazione Le Bollicine il prodotto sono i Ricciarelli di mandorle IGP di Fiore.

Tutte le informazioni sul progetto sono disponibili al link https://www.eppela.com/it/projects/30335-re-inventiamo-il-circolo-archimede