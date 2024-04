Livorno, 33° anniversario della tragedia del Moby Prince: le iniziative

Mercoledì 10 aprile ricorre il 33° Anniversario della tragedia del Moby Prince, la più grande sciagura della marineria civile italiana, che si consumò davanti al porto di Livorno.

“Per non dimenticare”, anche quest’anno il Comune di Livorno, con il patrocinio della Camera dei Deputati, della Regione Toscana, della Provincia di Livorno, dell’Associazione “140 Familiari delle Vittime del Moby Prince” e dell’associazione “10 Aprile Vittime del Moby Prince”, celebrerà l’Anniversario con cerimonie e iniziative.

Questo il programma di mercoledì 10 aprile:

alle ore 11, in Fortezza Nuova, deposizione di una corona presso il Monumento in ricordo delle Vittime;

alle ore 12, in Cattedrale, Funzione religiosa;

alle ore 14.30 a Palazzo Civico, in Sala Consiliare, saluto del sindaco Salvetti ai familiari delle Vittime e ai rappresentanti delle istituzioni. È prevista una diretta streaming della cerimonia in Consiglio su https://livorno.consiglicloud.it/

Alle ore 16.30 da Piazza del Municipio partirà il Corteo che raggiungerà l’Andana degli Anelli (Porto Mediceo) passando da viale Avvalorati, piazza della Repubblica, via Grande, piazza Micheli, ponte dei Francesi.

Alle ore 17 all’Andana degli Anelli deposizione del cuscino di rose inviato dal Presidente della Repubblica e della corona di alloro del Comune. È prevista la lettura dei nomi delle Vittime e il lancio di rose in mare.

Modifiche alla viabilità

Per consentire la sosta ai mezzi dei rappresentanti delle istituzioni e delle delegazioni delle amministrazioni partecipanti, mercoledì 10 aprile, dalle ore 8 alle ore 19.30, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati della carreggiata principale del tratto di viale Avvalorati compreso tra via Mons. Filippo Ganucci e via della Madonna, con conseguente abrogazione degli spazi di sosta a pagamento ivi presenti.

A partire dalle ore 16.30 la circolazione sarà momentaneamente interrotta dagli agenti della Polizia municipale lungo il percorso del corteo, per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti. I mezzi pubblici potranno osservare itinerari alternativi.

Le matinée per gli studenti al Teatro delle Commedie

A partire da mercoledì 10 aprile, 33° Anniversario della tragedia del Moby Prince, fino a sabato 13 aprile, al Nuovo Teatro delle Commedie di Livorno (via Giuseppe Maria Terreni, 3/5) andrà in scena, in modalità matinée per le scuole superiori, M/T Moby Prince 3.0

Quattro giorni di rappresentazioni ed incontri che coinvolgeranno gli studenti livornesi nel racconto di un episodio fortemente radicato nel territorio, ma di cui spesso si ignorano fatti e conseguenze sulle persone che ne sono rimaste colpite. Il progetto è realizzato con il Patrocinio e la Compartecipazione del Comune di Livorno e con il contributo di CONAD.

Il 10 aprile 1991 la collisione tra il traghetto della Navarma e la petroliera Agip Abruzzo nella rada di fronte al porto di Livorno. Oggi, due giovani attori che all’epoca dei fatti non erano ancora nati si affiancano sul palco nello spettacolo teatrale che racconta l’incidente dal punto di vista di chi era a bordo del Moby Prince. Per farlo, si utilizza l’interazione – visiva e narrativa – tra le due componenti drammaturgiche della messa in scena in cui immagini e parole conducono lo spettatore nell’enorme buco nero che avvolge ogni aspetto della vicenda, disorientandolo fino al punto da chiedersi come tutto questo sia stato possibile. MT Moby Prince 3.0 – nuovo allestimento di una precedente produzione che ha debuttato al Teatro Goldoni di Livorno il 28 ottobre 2006 – è caratterizzato da un testo radicalmente rivisto, due nuovi interpreti e da un’immagine molto connotata nella contemporaneità che si allontana da quella tradizionalmente associata al teatro di narrazione, pur facendone parte. Lo spettacolo, coprodotto dal Teatro Nazionale di Genova, si avvale della collaborazione delle due associazioni livornesi dei familiari delle Vittime e racconta la vicenda dalla sera dell’incidente alle recenti Commissioni parlamentari d’Inchiesta.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=nIroOTcaoL4

Calendario degli spettacoli al Nuovo Teatro delle Commedie di Livorno: mercoledì 10/4 ore 11, giovedì 11/4 ore 11, venerdì 12/4 ore 11, sabato 13/4 ore 8.30

Matinées riservate alle scuole superiori di Livorno con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria. Sostengono lo spettacolo: ErreDue SPA; Le Piantagioni del Caffè Srl; E-REPAIR SRL.

Info e adesioni: grufoegrufo@gmail.com

M/T MOBY PRINCE 3.0

di Francesco Gerardi e Marta Pettinari

con Lorenzo Satta e Alessio Zirulia

regia Federico Orsetti

regia video e sound design Fabio Fiandrini

disegno luci Davide Riccardi

responsabile tecnico Giovanni Ghezzi

produzione Grufo e Grufo e La Nave Europa con TNG Teatro Nazionale di Genova e con Associazione “140” Familiari Vittime Moby Prince e Associazione 10 Aprile Familiari Vittime Moby Prince Onlus