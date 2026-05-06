Siena Jazz, approvato il bilancio 2025: risanamento e rilancio internazionale per l’Accademia

L’Assemblea dei Soci di Siena Jazz, riunitasi il 27 aprile 2026 alla presenza del vicesindaco del Comune di Siena dott. Capitani, della presidente della Provincia dott.ssa Agnese Carletti e del presidente dell’Associazione Jazzistica Senese dott. Roberto Bazzani, ha approvato con plauso il bilancio consuntivo dell’esercizio 2025.

I risultati, presentati nei giorni scorsi duranti l’evento J-Fest in conferenza stampa, confermano e rafforzano la positiva traiettoria già avviata nel 2024, consolidando un percorso virtuoso di crescita e risanamento. L’anno 2025 si è infatti distinto per il raggiungimento di importanti traguardi in termini di visibilità, internazionalizzazione, capacità di attrarre nuove risorse pubbliche, efficientamento gestionale e progressivo riequilibrio economico-finanziario.

L’esercizio si caratterizza per l’avvio di progetti di grande prestigio e per il conseguimento di significativi riconoscimenti, frutto del rilancio delle attività nei settori della Didattica, Produzione Artistica, Internazionalizzazione e Ricerca. Determinanti, in questo senso, sono stati anche gli investimenti in innovazione tecnologica, nel potenziamento delle dotazioni strumentali, nel miglioramento delle strutture e nella qualità dei servizi offerti.

Il bilancio 2025 si chiude con un utile pari a 86.212 euro, mentre il valore della produzione raggiunge i 2.340.566 euro, confermandosi in linea con il trend positivo del 2024 e nettamente superiore ai valori storici dell’Accademia. In particolare, i ricavi delle vendite registrano una significativa crescita, passando da 606.036 euro nel 2024 a 710.855 euro nel 2025, attestandosi tra i migliori risultati degli ultimi anni. Le rette degli studenti incidono per il 30,3% sul totale dei ricavi, in aumento rispetto al 25% dell’anno precedente.

Il consistente incremento della produttività è stato possibile anche grazie alla capacità del personale dell’Accademia di affrontare con efficacia le nuove sfide, sia in termini di carichi di lavoro sia di adeguamento alle più recenti disposizioni normative ministeriali.

La struttura dei ricavi continua a essere sostenuta in larga parte dai contributi degli enti pubblici — tra cui Comune di Siena, Regione Toscana, Ministero della Cultura (MIC) e Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) — a testimonianza della fiducia delle istituzioni e della rinnovata capacità progettuale e di fund raising dell’Accademia.

I risultati positivi si riflettono anche sull’incremento del patrimonio netto, che nel 2025 raggiunge i 2.368.354 euro, in crescita rispetto ai 2.282.143 euro del 2024. L’utile d’esercizio consente un ulteriore e significativo recupero delle perdite pregresse, ormai prossime all’azzeramento.

Il 2025 conferma così la solidità della direzione intrapresa: le strategie di risanamento avviate l’anno precedente si sono trasformate in una prassi gestionale consolidata. L’azione del Consiglio di Amministrazione ha saputo coniugare equilibrio finanziario e tutela della natura storica dell’Istituzione, preservando l’eccellenza formativa e il prestigio internazionale del marchio Siena Jazz.

Il processo di efficientamento ha inoltre rafforzato la produzione artistica, valorizzando le competenze interne e la loro capacità di attrarre nuove opportunità di finanziamento. Il clima di collaborazione tra governance e struttura operativa ha favorito un’accelerazione nei processi di innovazione, consentendo all’Accademia di rispondere con prontezza alle sfide del settore culturale contemporaneo.

La stabilità raggiunta permette oggi di guardare al futuro con fiducia, con l’obiettivo di una progressiva auto sostenibilità, sostenuta dal costante supporto dei Soci. Resta prioritario l’impegno ad ampliare la compagine sociale, coinvolgendo nuovi stakeholder pronti a sostenere un progetto che da oltre cinquant’anni rappresenta un’eccellenza assoluta nella formazione musicale a livello nazionale e internazionale.