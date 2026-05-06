Gioco d’azzardo e dipendenze digitali: a Castiglion Fiorentino uno sportello per genitori e adulti

Riconoscere i segnali prima che diventino un problema. È questo l’obiettivo dello Sportello di ascolto e orientamento per il contrasto al gioco d’azzardo e alle nuove dipendenze attivato dalla Asl Toscana sud est a Castiglion Fiorentino. Il servizio è rivolto a genitori e adulti di riferimento che si trovano ad affrontare comportamenti a rischio tra i giovani, con un’attenzione particolare alle dipendenze emergenti legate al digitale. Lo sportello rappresenta un punto di accesso semplice e qualificato per chi cerca ascolto, informazioni e strumenti concreti per orientarsi nelle situazioni di vulnerabilità giovanile. Gli incontri, a cadenza settimanale, si svolgeranno da maggio a giugno 2025 con una modalità mista: online e in presenza.

Gli appuntamenti sono articolati in due modalità:

Giovedì 7, 14, 28 maggio e 11 e 25 giugno: dalle 11 alle 12 online (WhatsApp al +39 353 494 9453) e dalle 12 alle 14.30 in presenza alla Casa della Comunità di Castiglion Fiorentino (via Madonna del Rivaio 87)

Giovedì 21 maggio e 18 giugno: dalle 11 alle 14 esclusivamente online (WhatsApp al +39 353 494 9453)

“Questo sportello nasce per offrire un aiuto concreto agli adulti, affinché possano orientarsi e intervenire tempestivamente – spiega Fabrizia Giusti, direttrice del Ser.D. Valdichiana Aretina –. Le dipendenze, dal gioco d’azzardo alle piattaforme digitali, colpiscono i giovani in forme sempre più sfumate e difficili da riconoscere. Intercettarle precocemente è fondamentale”.

“È fondamentale dare strumenti adeguati per comprendere e affrontare situazioni spesso complesse, legate a fenomeni in continua evoluzione come il gioco d’azzardo e le dipendenze digitali – afferma Roberto Francini, direttore di zona distretto Valdichiana Aretina -. Il nostro obiettivo è costruire una rete di supporto sempre più accessibile e vicina ai cittadini”.