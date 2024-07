Siena, Formazione: aperte le Iscrizioni al Corso ITS Energy Specialist

Iscrizioni aperte per la nuova edizione del percorso formativo professionalizzante post diploma di ITS Academy Energia e Ambiente a Colle Val d’Elsa (SI), per formare i nuovi specialisti della transizione energetica.

Si chiama Energy Specialist 24 ed è il biennio ad alta specializzazione tecnica e tecnologica che guarda alle sfide energetiche del futuro, presentato dall’Istituto e in avvio il prossimo ottobre, in collaborazione con alcune delle più importanti realtà produttive della filiera di riferimento a livello regionale come PRAMAC, azienda socia della Fondazione e sostenitrice del progetto.

Dopo oltre dieci anni di presenza nel territorio ed una media di circa 350 studenti diplomati, ITS Academy Energia e Ambiente, unico Istituto di specializzazione post diploma del settore in Toscana, rinnova per la prossima annualità l’offerta formativa in risposta alla crescente domanda di professionisti e competenze qualificate nel comparto energetico. Obiettivo del percorso formare professionalità esperte nella progettazione e gestione di sistemi in grado di trasformare, distribuire e utilizzare energia in modo sostenibile ed efficiente, grazie alle tecnologie abilitanti 4.0

L’iniziativa intende confermare, in termini di occupabilità, l’alto tasso di placement raggiunto dalle precedenti edizioni di corso. Oltre l’85% dei diplomati ha trovato un lavoro coerente con il proprio percorso di studi ad un anno dal diploma. Un risultato reso possibile grazie alla partecipazione, sia in fase progettuale che nello svolgimento del percorso, di professionisti provenienti dalle imprese leader del settore, e che conferma l’efficacia del modello ITS nel coniugare innovazione e capacità di aderenza ai fabbisogni del mercato del lavoro.

Niccolò Borracchini, Corporate General Manager di Pramac e Vicepresidente ITS Academy Energia e Ambiente: “Siamo lieti come Azienda di sostenere questa iniziativa che testimonia il nostro impegno nel promuovere il valore della formazione continua e della crescita professionale. Crediamo fermamente che l’educazione e la formazione siano strumenti fondamentali per lo sviluppo delle competenze e per il miglioramento delle opportunità professionali. Questo nuovo progetto formativo rappresenta conferma la capacità dell’ITS Energia e Ambiente di continuare ad innovare velocemente la sua offerta formativa seguendo il bisogno del mercato. Questo viene fatto in maniera professionale rafforzando la qualità dei corsi offerti anche attraverso gli importanti investimenti in nuovi laboratori che partiranno a breve grazie ai fondi del PNRR. Avere al fianco delle aziende una struttura che riesce a dare personale qualificato e formato sui temi e sulle tecnologie attuali è un vantaggio competitivo per il territorio. Siamo entusiasti di lavorare con Fondazione ITS Energia e Ambiente per il perseguimento di obiettivi comuni per un impatto positivo nella comunità”

Siamo orgogliosi come ITS Academy di poter continuare a collaborare in modo sinergico con le principali realtà imprenditoriali della filiera energetica come Pramac – dichiara Francesco Macrì Presidente di Estra e della Fondazione ITS Academy Energia e Ambiente – Una partnership, quella con le aziende socie, che consente annualmente di poter rinnovare ed offrire una formazione di alta qualità, in linea con le esigenze e le nuove sfide del mercato del lavoro. Il corso Energy Specialist 24 è stato progettato per formare i professionisti del futuro nel settore dell’energia sostenibile. Un percorso che rappresenta una straordinaria opportunità per i giovani talenti di poter acquisire competenze all’avanguardia e contribuire attivamente alla transizione energetica.

Il percorso, di circa 1.800 ore complessive, è gratuito e prevede lezioni in aula con esperti di settore, attività di laboratorio e 720 ore di stage professionalizzanti in Italia e/o all’estero. Le collaborazioni con importanti realtà aziendali e il loro coinvolgimento didattico consente la realizzazione di progetti innovativi e la possibilità di partecipare a conferenze, visite didattiche e seminari.

Al termine del biennio un esame finale per il conseguimento del diploma di V livello rilasciato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, con validità in ambito europeo.

Per illustrare i programmi e le opportunità dell’offerta formativa la Fondazione ha in programma un calendario di incontri ed eventi, online e in presenza, fino al mese di settembre, con lo staff dell’Istituto.

www.its-energiaeambiente.it e/o scrivere ad info@its-energiaeambiente.it. Per ulteriori informazioni in merito e sulle modalità di iscrizione al corso consultare il sito web della Fondazionee/o scrivere ad

Le iscrizioni scadono il 16 settembre