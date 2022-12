Siena, cresce la Cittadella dello Sport: investimento di oltre un milione di euro con fondi Pnrr

E’ arrivato il via libera dalla giunta comunale, che si è riunita nella giornata di ieri lunedì 5 dicembre, per l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di nuove strutture polisportive della Cittadella dello Sport dell’Acquacalda. Si tratta di un investimento di oltre un milione di euro: la spesa complessiva degli interventi è possibile grazie ai fondi Pnrr NextGeneratioEU a cui si aggiungono duecentodiecimila euro come pre-assegnazione di risorse a copertura degli aumenti dei prezzi dovuti all’ulteriore aggravio della situazione economica.

“Proseguono i lavori – ha commentato l’assessore all’edilizia sportiva Paolo Benini – per la riqualificazione, creazione e progettazione di un’area volta a diventare uno dei centri nevralgici per lo sport a Siena coinvolgendo realtà e associazioni sportive della nostra città”.

Nel dettaglio, l’intervento, per il quale occorre attendere l’approvazione del progetto esecutivo e l’appalto dei lavori nonché la nomina delle diverse figure preposte, prevede la realizzazione di una parete per arrampicata e uno skatepark.

“Una scelta questa – ha sottolineato Benini – che delinea la volontà di questa amministrazione di fare della Cittadella dello Sport, un luogo che punta a nuove discipline riconosciute come ‘sport ufficiali’. E’ il caso del climbing e dello skateboard. Due sport emergenti diventati anche olimpici e che, come tali, con proprie Federazioni affiliate al Coni. Realtà in via di sviluppo con prospettive di crescita basate su istruttori e attività qualificate, e con corsi, un domani, anche per ragazzi e bambini. Lo scopo è quindi quello di dare alla collettività un’offerta sportiva innovativa e diversificata che avrà il suo centro nella futura cittadella”.