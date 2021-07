FIRENZE – Olimpiadi Metropolitane. Oggi la cerimonia di chiusura al Parco dei Renai di Signa

Si terrà oggi, mercoledì 14 luglio, a Signa, la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Metropolitane 2021. Ad ospitarla l’oasi verde del Parco dei Renai dove alle 18.30 prenderanno il via le celebrazioni.

A dare il via alla gara podistica, il vicesindaco e assessore allo Sport del Comune di Signa Marinella Fossi: «Felici di ospitare questa importante manifestazione. Un valore aggiunto alla ripresa delle attività sportive dopo i tanti mesi di stop dati dalla pandemia”. A seguire, l’esibizione degli sbandieratori del Corteo storico di Signa accompagnati dalle musiche della Filarmonica Giuseppe Verdi. “Signa è e sempre sarà a fianco della Città Metropolitana per tutti gli interventi tesi ad allargare i confini di Firenze» – dice il sindaco Giampiero Fossi – Il Parco dei Renai rappresenta anche in questa occasione la sua piena vocazione metropolitana e si manifesta come luogo adatto ad ospitare manifestazioni di alto interesse sportivo e culturale”.

“La scelta del Parco dei Renai è in sintonia con l’obiettivo delle Olimpiadi Metropolitane – spiega Nicola Armentano, consigliere della Città Metropolitana di Firenze delegato allo Sport – Abbiamo puntato a coniugare lo sport e il paesaggio, valorizzando la bellezza dei nostri territori e permettere attraverso lo sport iniziative legate alla sua promozione come la corsa podistica di chiusura che si svolgerà nel meraviglioso Parco. Il momento conclusivo delle nostre Olimpiadi è la maratona che da sempre caratterizza la parte finale di ogni Olimpiade e che qui ha lo scopo di festeggiare i tanti giovani atleti che si sono distinti durante le competizioni di queste bellissime e intense settimane di sport. Siamo stati davanti a un vero e proprio momento di rinascita di tante discipline e delle squadre del nostro territorio voluto con determinazione dalla Metrocittà.

La festa finale, insieme ai tanti campioni di ieri, è come un passaggio di testimone per proiettare i nostri giovani verso i traguardi olimpici, peraltro già raggiunti da non pochi di loro. Sono i campioni che abbiamo visto sfilare orgogliosamente con la maglia azzurra, nelle vie del centro di Firenze, nel giorno inaugurale”.

Dopo i saluti e i ringraziamenti delle autorità, l’arrivo della corsa previsto intorno alle 20,00 cui seguiranno le premiazioni ai giochi olimpici disputati, la premiazione Piero Giacomelli e il riconoscimento alle squadre vincitrici dei campionati federali. Alle 21.00 la dichiarazione di chiusura dei Giochi Olimpici.

Di seguito il programma della giornata finale della Olimpiadi della Città Metropolitana:

ore 18,30 presso Stadio Comunale partita di calcio fra Signa 1924 e Caritas

ore 18,30 inizio speakeraggio e passaggio video olimpiadi

ore 18,35 intrattenimento Banda Giuseppe Verdi di Signa

ore 19,00 partenza gara podistica (start assessore allo sport del Comune di Signa Marinella Fossi)

ore 19,05 trasmissione video olimpiadi in loop

ore 19,10 esibizione sbandieratori e musica della Banda di Signa Giuseppe verdi

ore 19,30 saluto autorità (Sindaco di Signa)

ore 19,50 intrattenimento della Banda Giuseppe Verdi di Signa

ore 20,00 circa, arrivo corsa podistica

ore 20,05 inizio premiazioni in seguito ai risultati degli sport olimpici disputati

ore 20,30 premiazione Piero Giacomelli

ore 20,40 premiazione squadre vincitrici campionati federali

ore 20,55 canto di Ruggero: inno del Olimpiadi Metropolitane

ore 21,00 dichiarazione di chiusura dei Giochi Olimpici e saluto del Consigliere della Città Metropolitana Nicola Armentano

A seguire intrattenimento della Banda Giuseppe Verdi di Signa.