SIENA – Basket, il 24 e 25 settembre in programma il 3° Memorial Sandro Finetti

La memoria di Sandro Finetti torna a vivere sul parquet del PalaPerucatti, dove per decenni ha istruito migliaia di bambini accogliendoli nel magico mondo della pallacanestro. Si svolgerà al PalaPerucatti di Siena il 24 e 25 Settembre il 3° Memorial Sandro Finetti, dedicato al maestro del basket senese, una figura fondamentale nella storia sportiva cittadina che ha legato indissolubilmente per anni il proprio nome a quello della Virtus.

Il torneo vedrà la presenza delle formazioni Under 17 di Virtus, Mens Sana, Costone e SBA Arezzo, che si sfideranno in un quadrangolare con le semifinali in programma sabato 24 e le finali domenica 25. L’evento, organizzato dalla Virtus Siena con il fondamentale supporto della famiglia di Sandro, è stato reso possibile anche dagli sponsor Ricci Ottica, Marco Fatucchi, GP Motor, Osteria Da Gano e Fusi&Fusi e dalla Nobile Contrada del Bruco, dove si terrà peraltro il pranzo che chiuderà il torneo con le premiazioni.

«Siamo giunti ormai alla terza edizione del Memorial dedicato al nostro Sandro, per noi è un momento molto importante – dichiara Gabriele Voltolini – Abbiamo voluto con forza organizzare il torneo, e anche se per questioni organizzative e di impegni ravvicinati non è stato possibile coinvolgere le prime squadre abbiamo deciso di farlo per la categoria Under 17.

Ringrazio gli sponsor che anche quest’anno accompagneranno l’evento. Grazie anche alla famiglia Finetti e alla moglie Enza che anche quest’anno ci ha appoggiato nell’organizzazione del Torneo e offrirà la coppa alla squadra vincitrice. Un ringraziamento particolare va alla Nobile Contrada del Bruco, in particolare nella persona del Rettore Gianni Morelli, che ci ha da subito manifestato la vicinanza tanto che proprio nei locali della Contrada si terrà il pranzo di chiusura del Torneo e le premiazioni. Saranno due giornate intense di basket giovanile, speriamo che sia un bello spettacolo e l’invito è quello di venire al palazzetto per onorare la memoria di un grande del basket senese come Sandro Finetti e per vedere all’opera i ragazzi nelle prime uscite stagionali».

«Per me è come sempre un evento molto atteso e molto importante, perché per me Sandro è una figura di spessore a cui ero molto legato – dice coach Andrea Spinello, allenatore della formazione Under 17 Eccellenza Virtus – Aldilà del Memorial penso spesso a lui soprattutto anche quando preparo gli allenamenti mettendo molta attenzione sui fondamentali, come voleva sempre lui. Ringrazio la società perchè mi ha dato la possibilità di partecipare al Memorial con la mia squadra, per me è una cosa molto importante».

Il programma

Sabato 24 Settembre

ore 16.30 – Mens Sana vs Costone

ore 18.30 – Virtus vs SBA Arezzo

Domenica 25 Settembre

ore 9.30 Finale 3°/4° posto

ore 11.30 Finale 1°/2° posto

Ore 13.30 Pranzo presso la società L’Alba della Nobile Contrada del Bruco. Durante il pranzo si svolgeranno le premiazioni.