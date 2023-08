Siena, parte la campagna abbonamenti della Stosa Virtus

“Sali a B…ordo”! Parte la campagna abbonamenti della Stosa Virtus Siena per la prossima stagione, la prima nella nuova serie B Interregionale dopo la promozione conquistata lo scorso anno.

Una stagione che si prospetta elettrizzante per i colori rossoblu, che affronteranno il neonato campionato con tanto entusiasmo e voglia di fare bene.

Questi i dettagli degli abbonamenti per le partite casalinghe della regular season (prima fase e fase a orologio), che saranno 15 e si disputeranno al PalaCorsoni:

BIGLIETTI:

BIGLIETTO INTERO: 10 euro

BIGLIETTO RIDOTTO (over 65, soci e 14-18 anni non tesserati): 5 euro

0-14 anni (fino annata 2009): gratis

Tesserati Virtus (atleti e dirigenti): gratis

ABBONAMENTI:

ABBONAMENTO INTERO (15 gare prima fase e orologio): 90 euro

ABBONAMENTO RIDOTTO (over 65 e 14-18 anni non tesserati): 60 euro

PACCHETTO FAMIGLIA (2 tessere adulti stessa famiglia): 150 euro

Forte la volontà della società di coinvolgere le famiglie virtussine e non, con una scontistica speciale rivolta proprio a queste. L’ingresso rimarrà gratuito per tutti gli under 14 e tutti i tesserati Virtus, mentre per la fascia di età 14-18 anni è stato riservato un abbonamento a prezzo ridotto per le 15 partite casalinghe.

C’è anche un premio speciale in palio! Tra i primi 50 abbonati verranno estratti a sorte due fortunati che riceveranno rispettivamente maglia e pantaloncini Virtus indossati da Dominic Laffitte durante la scorsa stagione!

La vendita degli abbonamenti prenderà il via da domani, martedì 29 Agosto, alle ore 15 presso il bar Virtus, è proseguirà fino all’esordio in campionato di domenica 1 Ottobre.