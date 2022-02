SIENA – Basket, colpo di mercato della Virtus: arriva Davide Drigo

La Virtus ha raggiunto l’accordo per l’arrivo in rossoblu di Davide Drigo, ala grande di 205 cm classe 1999 che, dopo la partenza di Bruno, andrà a rinvigorire il reparto lunghi dell’Acea portando centimetri e atletismo nel roster di coach Spinello.

Nato e cresciuto cestisticamente a Palermo, il percorso di crescita di Drigo lo ha visto poi girare lungo tutto lo stivale. A 17 anni è passato dal settore giovanile della Stella Azzurra Roma, prima di spostarsi a Ferrara dove è rimasto per due anni. Terminate le giovanili Drigo ha fatto di nuovo le valigie, direzione Puglia, dove ha vestito la maglia della Nuova Pallacanestro Monteroni e di Bisceglie, per poi tornare nella sua Sicilia, dove ha disputato tre stagioni in serie B tra Torrenova e Palermo, prima di approdare a Osimo, in C Gold marchigiana, dove ha trascorso i primi mesi di questa stagione prima del trasferimento alla Virtus.

“Sono molto emozionato di venire a Siena, una città bellissima, in una società storica come la Virtus, molto conosciuta nel panorama cestistico. Sono contento, sarà una esperienza nuova e sono carico per fare bene e divertirci. So che la squadra ha avuto qualche difficoltà tra infortuni e Covid, ma sicuramente abbiamo tanto da dare e puntiamo ai Playoff”.

“Essendo andati incontro alla richiesta di Lorenzo Bruno di riavvicinamento a casa, ci siamo trovati di fronte alla necessità di dover intervenire nel mercato, un mercato molto ingessato soprattutto per quanto riguarda i lunghi. A Lorenzo va il nostro ringraziamento per l’impegno mostrato in questi mesi sperando che nella nuova avventura che ha intrapreso riesca a trovare serenità – dichiara il ds della Virtus Gabriele Voltolini – Abbiamo messo a segno questo colpo che per noi è molto importante: si tratta di un ragazzo di grandi prospettive che ha già un curriculum importante nonostante sia un ’99 e che ha tutte le caratteristiche che ci servono per affrontare nel migliore dei modi questo tour de force di gare che ci accompagneranno da qui alla fine della regular season. E’ un’aggiunta importante che si troverà in un gruppo già rodato dove non avrà però difficoltà di inserimento. Gli diamo il benvenuto sperando di vederlo presto protagonista in maglia rossoblu”.