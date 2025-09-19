Sesto Fiorentino, Lo sport nel cuore: nel weekend un evento tra sport, inclusione e beneficenza

“Lo sport nel cuore” , è l’appuntamento, organizzato dall’associazione Onlus Amicodivalerio e l’associazione Art Attack, che mette al centro lo sport come strumento di incontro, benessere e solidarietà. Con il patrocinio del Comune di Sesto, della Città Metropolitana, del Coni, vedrà la partecipazione di numerose associazioni sportive e di danza del territorio.

L’evento, a ingresso libero, si terrà sabato 20 e domenica 21 settembre presso il Parco dell’Oliveta, a Sesto Fiorentino, con due giornate ricche di attività sportive, dimostrazioni, giochi per i più piccoli e momenti di intrattenimento. Oltre allo sport, ci sarà spazio per la riflessione sul valore della collaborazione, dell’inclusione e del sostegno reciproco.

Il programma prevede: attività sportive aperte a tutti (calcio, basket, corsa, ginnastica, ecc.); Una camminata che partirà dal Parco e si articolerà come percorso di 3 Km tra Colonnata e Querceto il sabato dalle 16,30 fino alle 18,30; Incontri con atleti e testimonial che porteranno la loro esperienza; Spazi per le famiglie con laboratori e animazioni.

Parte del ricavato, con le donazioni provenienti dall’acquisto, facoltativo, di gadget e biglietti della lotteria, oppure per chi vorrà rimanere a cena, sarà destinato a finanziare una borsa di studio per un ricercatore, per la cura dei tumori cerebrali più aggressivi in età pediatrica; dei percorsi di riabilitazione neuro motori e neuro cognitivi per l’età evolutiva. “Con lo sport nel cuore – spiega Ida Buonavoglia, presidente di AmicodiValerio – vogliamo ricordare che lo sport non è solo competizione, ma soprattutto condivisione, rispetto e solidarietà”.

Le società partecipanti: Atletica Sestese – Sesto Calcio – Ausonia – Sport Accademy – Seido Karatè – Talithakum – Professione Danza e Spettacolo – Il Poggetto – Circolo Roberto Raggetti – Officina del Muscolo – Eukalos – Rithmoteque – En Piste – New Dance – Danza in Foma – Cath’n Serve Ball – Aks – Davil’s Rock – Croce Viola – Colonnata Calcio – Scuderie del Vento.