Seafood 2024, Toscana protagonista all’expo della pesca di Barcellona

Continua il lavoro della Regione Toscana presso il Seafood Expo Global 2024 di Barcellona, la più grande esposizione mondiale ittica. Questa mattina, alla presenza del Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, sono stati presentati alcuni progetti innovativi nel settore ittico finanziati con il Feamp 2014-2020.

In particolare, progetti di innovazione relativi al risparmio energetico nei cicli di produzione di acquacoltura intensiva e su imbarcazioni da pesca professionale.

Sono stati illustrati anche i nuovi indirizzi della prossima politica comunitaria in materia di pesca che saranno attuati a livello regionale nel periodo di programmazione in corso attraverso il Feampa 2021-2027.

Il Padiglione Italia, che ospita le aziende italiane, vede la presenza di sei imprese toscane attive nel settore della pesca, acquacoltura, trasformazione, conservazione, import ed export, quali: Emme Gel, Azienda Ittica il Padule, Maricoltura e Ricerca Società Cooperativa, Mobilpesca surgelati, Surgelati Nuova Madero e Ohissa.

Attraverso di esse, i visitatori di tutto il mondo presenti al SeaFodd potranno apprezzare le eccellenze ittiche della Toscana abbinate a degustazioni di olio EVO Toscano IGP e vini del Consorzio vino Chianti e del Consorzio della Vernaccia San Gimignano.