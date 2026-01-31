Pitti Taste, torna il salone food che racconta le eccellenze dell’enogastronomia contemporanea

TASTE. In viaggio con le diversità del gusto, il salone di Pitti Immagine dedicato alla scena food contemporanea, si svolgerà per la sua diciannovesima edizione dal 7 al 9 febbraio 2026, alla Fortezza da Basso di Firenze.

Protagoniste saranno 810 aziende per una fotografia aggiornata e approfondita della produzione e della cultura enogastronomica, tra tradizione e modernità. Anche a questa edizione, il ventaglio delle proposte si arricchisce. Oltre ai nomi delle aziende di riferimento, si potranno scoprire oltre 120 aziende che per la prima volta, dopo un accurato scouting del nostro team, sono state selezionate per essere presentate alla community di Taste.

“Cibo vero – TRUE FOOD, come recita il tema di questa edizione – è ciò che i nostri buyer cercano e trovano a Taste, una manifestazione che nel panorama delle fiere enogastronomiche ha sempre mantenuto la propria identità, forte e concreta, focalizzata non solo sul prodotto, ma anche sulle persone e sui territori”, dice Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine.

“Taste cresce in maniera spontanea e sostenibile, grazie a un’accurata selezione dei nuovi ingressi. Per questo nel 2026 abbiamo deciso di andare all’essenza di ciò che ci nutre, del cibo vero insomma. Lo faremo attraverso i nostri espositori e con la guida preziosa di talk ed eventi che serviranno a farci riflettere e a fornirci chiavi di lettura delle evoluzioni del food”.

Sempre più internazionale. TASTE si conferma un appuntamento ricco, pensato nei minimi dettagli, che si rinnova sempre nel segno della qualità e dell’unicità dei suoi espositori. Non a caso, la manifestazione continua, di edizione in edizione, ad attrarre l’attenzione di un numero sempre maggiore di operatori del settore enogastronomico esteri.

Nel 2025, i compratori internazionali sono aumentati del 24%: ben 900 buyer internazionali – negozi specializzati, distributori e importatori, department store, professionisti dell’horeca, ristoratori, chef ed esperti delle materie prime – sono arrivati a Firenze da Francia, Germania, Stati Uniti, Svizzera, Gran Bretagna, Spagna, Austria, Belgio, Olanda, Turchia. Buone anche le presenze dell’Est europeo e di tanti mercati extra continentali: Australia, Giappone, Canada, Corea del Sud, Singapore, Thailandia, Emirati Arabi e Arabia Saudita, Messico, Brasile, Nuova Zelanda.



E poi come sempre eventi, talk e presentazioni in Fortezza e in città con un calendario ricco e variegato che non solo racconterà ma regalerà – attraverso esperienze di gusto e convivialità – il piacere di scoprire le aziende di TASTE.

TASTE 2026 apre con la cerimonia d’inaugurazione in programma sabato 7 febbraio, alle ore 10.30 all’UniCredit Taste Arena, durante la quale Pitti Immagine conferirà per la prima volta il PREMIO TASTE: a riceverlo sarà Maddalena Fossati, per aver promosso la candidatura della Cucina Italiana all’Unesco come Patrimonio Culturale Immateriale.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Agenzia ICE per Taste 2026

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Agenzia ICE promuovono il ruolo di Firenze nella strategia di internazionalizzazione e promozione dell’industria italiana di eccellenza, attraverso il sostegno ai saloni 2026 di Pitti Immagine, un contributo fondamentale per il programma di incoming dei migliori operatori esteri e di comunicazione. “Grazie a questa collaborazione per Taste – dice Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine – possiamo investire preziose risorse anche nell’invito a buyers provenienti dai mercati emergenti, sia quelli che sappiamo essere potenziali nuovi clienti del Made in Italy di qualità, sia quelli che stanno già diventando importanti per i nostri espositori. Per questa attività stiamo lavorando in stretta sinergia con gli uffici ICE all’estero, trovando sempre competenza e approfondita conoscenza dei rispettivi contesti di distribuzione e consumo, elementi decisivi per una seria programmazione”.

UniCredit è Main Partner di Pitti Immagine

UniCredit si conferma Main partner di Pitti Immagine e del salone Taste. Una partnership attiva, fatta di percorsi di collaborazione per accompagnare le imprese nelle sfide dell’innovazione in chiave ESG e dell’internazionalizzazione. Ciò è in linea con l’impegno del Gruppo bancario per lo sviluppo dei territori e il supporto ai comparti dell’eccellenza Made in Italy come quello dell’agrifood. Un settore che UniCredit accompagna con consulenza specializzata, strumenti finanziari, prodotti e servizi a supporto degli investimenti delle aziende agricole e agroalimentari. Soluzioni capaci di rispondere in concreto alle specifiche esigenze delle filiere.

Nell’ambito della collaborazione tra UniCredit e Pitti, durante i giorni del salone, l’UniCredit Taste Arena, allestita al Padiglione delle Ghiaia, ospita diversi incontri, talk, presentazioni ed eventi.

“TRUE FOOD” è il tema di Taste 2026

Toccare, assaporare, mangiare con gli occhi. Il cibo, lo sappiamo, nutre non solo il corpo ma anche l’immaginario, ci connette ai bisogni primari, ai luoghi del ricordo, alle esperienze fatte. Il cibo è materia prima: forma, sostanza, sapore. E tra tutti i linguaggi che si possono usare per rappresentarlo, a questa edizione TASTE sceglie la fotografia. Solo l’obiettivo poteva raccontare, come fa nelle immagini della nuova campagna “True Food” – scattata da Maison Racine con la direzione creativa di Francesca Sarti – la concretezza del pane, la morbidezza del formaggio, l’impalpabilità del cacao, la croccantezza della mela, la sapidità dei frutti di mare, la rotondità dell’anguria e la perfezione dell’uovo.

Il “True Food” è anche protagonista di una serie di installazioni al Padiglione delle Ghiaia – piramidi di mele verdi, un’esplosione di peperoncino, un cono di meringhe, una sfera di lenticchie, un jenga di pane, un covone di pasta – realizzate da Francesca Sarti: sculture di cibo vero, rigorosamente fatte a mano.



Le NOVITÀ del percorso espositivo

L’ingresso alla diciannovesima edizione di TASTE avverrà da Porta Santa Maria Novella. Dopo la registrazione al Padiglione delle Ghiaia, il viaggio attraverso le eccellenze enogastronomiche del salone potrà iniziare.

IL PADIGLIONE DELLE GHIAIA. In avvio del percorso di Taste, e con un ruolo sempre più centrale, il Padiglione delle Ghiaia sarà punto di incontro per il pubblico della manifestazione, che qui potrà darsi appuntamento per seguire presentazioni, eventi e talk, e partire con la visita al salone.

Sul palco dell’Unicredit Taste Arena si alterneranno Davide Paolini con i suoi Ring e tanti altri protagonisti del mondo food. Mentre nello spazio dedicato a Filippo – Ristorante a Pietrasanta andranno in scena i celebri piatti made in Versilia. E sempre alle Ghiaia le installazioni “True Food” realizzate da Francesca Sarti.

Il TASTE TOUR tra le aziende prende il via al Piano Attico del Padiglione centrale con il mondo dei salati, per poi proseguire al Piano terra e passare così gradualmente al Padiglione Cavaniglia in cui trionfano i sapori dolci. Non mancherà anche a questa edizione un’interessante area in cui i due sapori convivono, pensata per momenti di consumo speciali. Come le colazioni e i break.

Sempre al Cavaniglia, la sezione TASTE SPIRITS si consolida con oltre trenta etichette, tra gin, vermut, amari e distillati, confermando la propria vocazione: mettere in luce aziende monoprodotto piccole e con una storia da raccontare, preziose gemme di un made in Italy tutto botaniche e alambicchi, che brilla di passione e voglia di sperimentare.

Inoltre, ad accogliere il pubblico di TASTE nel piazzale centrale della Fortezza da Basso ci sarà anche l’installazione monumentale “Ancient/New Site” dell’architetto e scultore francese Marc Leschelier, svelata in occasione di Pitti Uomo.

TASTE SHOP online! Come alla scorsa edizione, il TASTE SHOP sarà in versione digitale. L’acquisto del biglietto d’ingresso offrirà infatti ai visitatori di TASTE – sia gli operatori del settore che il pubblico di appassionati – l’accesso a un codice sconto del 20%, da utilizzare sui canali di vendita online degli espositori aderenti, riconoscibili grazie alla segnaletica dedicata presente sia in stand che sulla loro pagina Pitti Connect. Il codice sconto sarà spendibile fino al 23 febbraio 2026.

L’area speciale:

VINI EROICI DA TERRE ESTREME

Dopo il debutto dello scorso anno, torna e si amplia il progetto di Alvaro De Anna dedicato alla viticoltura eroica. Vigne vulcaniche, in alta quota, viti di oltre diciotto metri di altezza, viti terrazzate a strapiombo sul mare, vini del ghiaccio, del deserto, vendemmie del 31 dicembre, vini delle sabbie, affinati in alta quota, sotto la neve o in fondo al mare: andiamo alla scoperta di piccoli, grandi, viticoltori “eroici” che coltivano la vite in situazioni estreme,

climi atipici, salvano vitigni dimenticati o scomparsi, osano adottare metodi di vinificazione, ma soprattutto salvaguardano territori unici, patrimonio di tutti.

Ecco i loro nomi: Arrigoni (Liguria), Baccalamanza (Sardegna), Cantine di nessuno (Sicilia), Casale del Giglio (Lazio), Conte Gherardo degli Azzoni Avogadro (Sicilia), Della Valle Jappelli (Campania), Dri il Roncat (Friuli Venezia Giulia), Emilio Bortolusso (Friuli Venezia Giulia), F.LLI Biagi (Abruzzo), GLV (Trentino Alto Adige), La Sbercia (Lombardia), Marisa Cuomo (Campania), MIke Dalto (Veneto), Ot Toscani (Toscana), Salvatore D’Amico (Sicilia), Sandro De Bruno (Veneto), Tenuta Maffone (Liguria), Tenuta Stella (Friuli Venezia Giulia), Tre Pile (Piemonte), Vini di Balghera (Lombardia).

Le aziende di Taste

810 aziende a questa edizione

oltre 120 i nuovi ingressi e rientri



Tra i nomi nuovi

(indicati con un ⭐ nella cartellonistica in manifestazione e online)

Antica Amaretteria, Antica Marineria Famiglia Gallo, Bibogem, Blend Tea, Borgo delle Mele, Caffè Perrero, Casata del Lago, Cascina Mana, Caseificio Antonio Garau dal 1880, Castello di Ama, Cerasus Sanguine, Conservas Lavin, Cotteria Magrì, Creobio, Dal Bello, Della Fara, Drusian Francesco, Espuma Punk, Eugenia Amaretti, Fagianeria, Fermento Lab, Frolla Lab, Green Heart, I Nutribuoni di Norma, Ibericos Covap, La Montemarzina, La Vera Crescia di Gubbio, Le Delices de Flore, Lino Ramunno, Massador del Mar, Maurizio Russo, Mazzuca, Meletti, Mercato ittico di Livorno, Mimina Granola, Must Uva Drink, Nebrodinero, Nomora, Olio Lametia dop, Ostrica Venere, Pasticceria Mazzali, Pastificio Ducato d’Amalfi, Petrone antica distilleria, Relanghe, Salumi Pretone, Santa Rita Bio Caseificio sociale dal 1964, Setaccioro, Stratta 1836, Succulento, Sutta a Santa, Tiri, Villa Manodori, Zuarina.

Tra le aziende di riferimento di TASTE

Acetaia ACF 1919, Adelfio di Marzamemi, Alajmo food & design, Antica Macelleria Falorni, Antico Pastificio Morelli 1860, Campisi, Caseificio Capriz Artisan Cheese, Cavazza, Claudio Olivero, Di Baldo Spirits, Feudo Mondello, Forno Brisa, Forno Follador, Forno Sammarco, Frantoio Franci, Garzotto Rocco & Figlio dal 1840, Il Convento Penisola Sorrentina, il Mangiarbene, Khol, La Casera, La Giardiniera di Morgan & Giorgio Poeta, Laudemio Frescobaldi, Le Selve di Vallolmo, Loretta Fanella, Luigi Guffanti 1876, Macelleria Giacobbe, Maglio Arte Dolciaria, Malandrone 1477, Marabissi, Marco Colzani, Marco Seno, Marta Maistrello, Meggiolaro, Nocciole.it, Pasticceria Marisa, Pastificio Agricolo Mancini, Pastificio Faella, Perbellini, Pesto Rossi 1947, Pojer & Sandri, Quintosapore, Ramo di Mandorlo, Renieri salumi fatti ad arte, Rinci, Riso Maratelli, Riso Margherita, Roberto Cantolacqua, Romagna Terrae, Romanengo, Rustichella d’Abruzzo, S. Ilario Prosciutti, San Michele Arcangelo, Scudellaro, Scuppoz, Stella finissima pasticceria, Tenuta il Radichino, Tenuta Serravalle, Tenuta Librandi, Ursini, Verrigni Antico Pastificio Rosetano, Zolla 14 organic farm.



Il pubblico

L’edizione 2025 di Taste è stata raggiunta da oltre 12.300 visitatori, di cui 8.483 buyer e oltre 600 giornalisti e operatori media. In crescita la dimensione internazionale della manifestazione: quasi 900 i compratori esteri giunti in Fortezza in rappresentanza di oltre 60 paesi.

I TASTE RING di Davide Paolini :

@ UniCredit Taste Arena, Padiglione delle Ghiaia

Sabato 7 febbraio – ore 16.00

_ Il boom del panettone. Ma fuori stagione

Ferragosto con il panettone: perché no? Sul Ring si discute dell’ultima (e provocatoria) tendenza gourmet: il più iconico dolce delle feste natalizie proposto tutto l’anno in versione estiva. Con Renato Bosco (Renato Bosco Bakery), Vincenzo Tiri (Tiri), Alessio Tessieri (Noalya), Lucca Cantarin (Pasticceria Marisa) e Nicola Olivieri (Olivieri 1882).

Domenica 8 febbraio – ore 12.00

_ Dalla panetteria alla bakery

Sul Ring si danno appuntamento i maggiori esperti di panificazione per fare il punto sulla grande trasformazione del mondo del pane, in passato sempre ancorato alle tradizioni.

Con Davide Longoni (founder Panificio Longoni Milano), Fulvio Marino (panificatore), Pasquale Polito (co-fondatore Forno Brisa), Corrado Scaglione (Cerere-l’atelier del pane di Triuggio).

Domenica 8 febbraio – ore 16.00

_ Dalla cucina al prodotto: una nuova sfida tra chef stellari

Un’occasione per vedere riuniti alcuni dei nomi più importanti della ristorazione italiana e ascoltare la loro esperienza di produttori.

Con Massimo Bottura (chef patron Osteria Francescana e produttore, Villa Manodori), Niko Romito (chef patron Reale e produttore Niko Romito), Raf Alajmo (Founder and CEO Alajmo e produttore Alajmo Food and Design)



I TASTE TALKS

@ UniCredit Taste Arena, Padiglione delle Ghiaia

«Vengo a TASTE per scoprire il “cibo vero”» ha affermato uno dei nostri buyer. Così “True Food” è diventato il tema guida di questa edizione. Che cosa significa cibo vero? Buono, nutriente, preparato con cura ed espressione di un territorio? Lo indagheremo insieme, con una serie di talk che prenderanno in considerazione ambiti e scenari diversi.



_ TRUE FOOD / TRUE FLAVOR – Sabato 7 febbraio – ore 14.00

IL GUSTO BUGIARDO: il ruolo dell’olfatto nella verità del sapore

Un viaggio sensoriale con gli esperti della casa essenziera Mane, tra degustazioni guidate e scoperte sorprendenti. Il pubblico esplorerà il legame profondo tra olfatto e sapore, e il ruolo della memoria sensoriale. Un talk curato dalla casa essenziera Mane, per capire come rendere davvero indimenticabile ogni esperienza food. Con Bruno Chezzi (Fragrance Director, MANE Italy), Cristina Stefanutti (Fragrance Marketing Manager, MANE Italy), Mattia Magistrelli (Flavor Application Specialist, MANE Italy)

_ TRUE FOOD AMBASSADOR – Sabato 7 febbraio – ore 17.00

Nuove sinergie tra turismo e true food

Viola Buitoni, docente di cucina basata a San Francisco e autrice di “Italy by Ingredient. Artisanal Foods Modern Recipes” (Rizzoli, 2023) spiegherà come far leva sulle food experience per trasmettere valori e sapori dei “true food”.

_TRUE FOOD / FAKE FOOD – Domenica 8 febbraio – ore 11.00

I consumi della Generazione Z all’insegna del meno e del senza

Un incontro dedicato alle scelte della nuova generazione di consumatori: meno alcol, ingredienti chiari e alimenti poco processati. Un viaggio tra attenzione alla provenienza, sostenibilità e nuove aspettative, per capire come le aziende possono evolvere per parlare davvero al consumatore di oggi.

Con Teo Musso (Baladin) e Duccio Cavalieri (professore di Microbiologia all’Università di Firenze). Modera l’incontro Federico Quaranta (conduttore radio-televisivo e autore)

_ TRUE FOOD / TRUE ROOTS – Domenica 8 febbraio – ore 15.00

Il fenomeno dei cibi fermentati

Dal Garum dell’antica Roma all’avanguardia: facciamo fermentare le idee, per un’alimentazione sempre più “buona”, per il gusto, la salute e il pianeta.

Con Marisa Passera (conduttrice e appassionata di cucina), Mark Blackwell (co-fondatore di Kimchi Pop), Andrea Moser (co-fondatore di Kombwine e partner di Legend Kombucha), Mattia Baroni (Founder Microbe Whisperer re.garum). A cura di Anna Prandoni, Direttrice Linkiesta Gastronomika

_ TRUE FOOD FOR CHANGE – Domenica 8 febbraio – ore 17.00

Crisi Climatica e gastronomia tra produzione e ristorazione

Perché il cambiamento climatico è innegabile e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. E anche nei nostri piatti. Dal granchio blu alla migrazione delle colture, Massimiliano Tonelli (direttore di Cibotoday) ci aiuterà a capire che cosa sta accadendo e come le scelte di alcuni chef stiano indicando la strada da intraprendere.

_ TRUE FOOD / TRUE MENU – Lunedì 9 febbraio – ore 11.00

Quando il menù racconta… non solo i piatti, ma anche la qualità degli ingredienti. La collaborazione sempre più stretta fra chef e produttori

Un confronto diretto tra marchi d’eccellenza e gli chef che li trasformano in piatti. Un talk dedicato al valore delle collaborazioni e all’evoluzione del rapporto tra ristorazione e filiera produttiva: selezione, fiducia reciproca, visione comune. A cura di Grande Cucina

Con Paolo Barrale (chef ristorante Aria), Andrea Impero (chef ristorante Elementi Fine Dining di Borgobrufa SPA Resort), Riccardo Monco (chef enoteca Pinchiorri), Massimo Mancini (Pastificio Agricolo Mancini), Gerardo Marrazzo (Casa Marrazzo), Nico Palazzo (Coda Nera), Cristiano Savini (Savini Tartufi)

Modera Lydia Capasso (Grande Cucina)

_ TRUE FOOD FOR FUTURE – Lunedì 9 febbraio – ore 12.00

La nuova generazione della ristorazione: dialogo con i finalisti del Grande Cucina Talent Prize

Obiettivo formazione: i finalisti del Grande Cucina Talent Prize 2025 condividono percorsi, ambizioni e sogni in un dialogo aperto con gli studenti degli istituti alberghieri. Un incontro pensato per raccontare esperienze reali, confrontarsi sul presente del mestiere e ispirare.

A cura di Grande Cucina

Con Marco De Signoribus (Ristorante Gabbiano 3.0 Marina di Grosseto), Aurora Protano (Ristorante Pipero Roma), Francesco De Padova (Ristorante Santa Elisabetta Firenze), Agnese Loss (Ristorante Osteria Contemporanea Gattinara) e Michele Di Leva (Casa Angelina Praiano)

Modera Federico Lorefice (Direttore Grande Cucina)

_ TRUE FOOD / TRUE DRINK – Lunedì 9 febbraio – ore 14.30

Tè e infusi: nuove tendenze e occasioni per l’Ho.Re.Ca. tra botaniche territoriali e low o no alcohol

Focus sulle nuove tendenze che cambiano il nostro modo di bere. Ne parleremo con Carlo Vischi (food advisor), Albino Ferri (direttore scientifico Accademia Ferri) e Alberto Lupini (direttore Italia a Tavola).



E ancora tra gli appuntamenti alla UniCredit Taste Arena anche:

Sabato 7 febbraio – ore 15.00

_Il pericolo dei cibi falsi per consumatori e imprese

Con Riccardo Fargione (Direttore della Fondazione Aletheja) e Martina Liverani (collaboratrice de Il Gusto)

A cura di Coldiretti



Domenica 8 febbraio – ore 10.00

_ La rivoluzione della sostenibilità agricola: l’agricoltura biologica e rigenerativa tra impatti Nature Positive e Nature Credits misurabili

A cura di ICEA

Domenica 8 febbraio – ore 14.00

_ Piramide alimentare e cultura del cibo: verso nuovi modelli

Con Sara Farnetti (Presidente Agronetwork e specialista in medicina interna), Giulia Callini (Segretario Generale Agronetwork) e Valeria Bruni Giordani (Vicepresidente Confagricoltura Firenze)

A cura di Confagricoltura Firenze

I progetti e le partecipazioni speciali:

COLDIRETTI, CONSORZIO DELL’OLIO TOSCANO IGP E UNAPROL A TASTE 2025

Coldiretti Toscana, Consorzio dell’Olio Toscano IGP e Unaprol tornano insieme a Taste, ospitati in uno spazio d’eccezione ancora più ampio rispetto all’ultima edizione, la Sala e il Corridoio dell’Arco dell’Area Monumentale. Il Consorzio dell’Olio Toscano IGP, che riunisce oltre 8.000 olivicoltori, propone masterclass dedicate all’olio: percorsi guidati di analisi sensoriale per imparare a riconoscere le caratteristiche di un olio di qualità.

Tra gli eventi previsti, sabato 7 febbraio, ore 15.00, la degustazione guidata da Luisanna Messeri. Inoltre, per il terzo anno consecutivo, Unaprol – con il supporto scientifico della Fondazione Evooschool – ospita la sessione finale del corso per il conseguimento dell’“Attestato di Idoneità fisiologica all’assaggio degli oli di oliva vergini”. Completano il programma showcooking, presentazioni e incontri distribuiti nell’arco delle tre giornate.

CONSORZIO BIRRA ITALIANA

Il Consorzio di tutela e promozione della birra italiana da filiera agricola, la prima unione nazionale di tutti gli attori della filiera della birra in Italia, è presente per la seconda volta a Taste con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le produzioni di cereali, luppolo e la biodiversità espressa dalla birra italiana. In Fortezza, protagonisti 14 produttori di birra associati al consorzio e una produttrice di luppolo con alcuni dei suoi prodotti esclusivi:

Agribirrificio La Morosina, Baladin, Beha Brewing, Birra 620 Passi, Birra Cala, Birra Epica, Birra Salento, Birrificio Agricolo Serrocroce, Birrificio Curtensi, Birrone, Bruno Ribadi, Il Giardino delle Luppole, Mastri Birrai Umbri, Mister B.

ICEA – ISTITUTO PER LA CERTIFICAZIONE ETICA E AMBIENTALE

ICEA, Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale, presenta la sua esperienza ventennale a Taste. Nato come ente specializzato nell’agricoltura biologica, ICEA si è evoluto abbracciando anche il settore no food, proponendo un’ampia gamma di certificazioni, da quelle per prodotti DOP, IGP, vegetariani e vegani, fino alla più recente Regenerative Organic Certified® (ROC), che promuove pratiche rigenerative per l’agricoltura, il benessere animale e l’equità sociale. Un partner strategico per le aziende che scelgono responsabilità e qualità.



ACQUA PLOSE, sponsor tecnico della manifestazione

L’azienda altoatesina Fonte Plose, selezionata fin dalle prime edizioni di Taste quale esempio di eccellenza italiana nell’ambito del beverage e dell’acqua di qualità, è ancora una volta sponsor tecnico di Pitti Taste per fornire tutti i giorni di manifestazione la sua acqua pura e leggerissima.

“FILIPPO – RISTORANTE A PIETRASANTA” A TASTE

Anche per questa edizione, Taste sceglie “Filippo – Ristorante a Pietrasanta” per il suo punto ristoro dedicato all’ospitalità e a una cucina tailor-made. All’interno del Padiglione delle Ghiaia, il progetto curato da Filippo Di Bartola si conferma conviviale e condiviso. Al centro dello spazio, una rilettura contemporanea del classico bancone di gastronomia, affiancata da postazioni dove alcuni dei piatti iconici di Filippo vengono preparati espressi, al momento.

Il bookshop di GUIDO TOMMASI EDITORE

Nuvole di sapore: tra fumi, vapori e ricette.

Guido Tommasi Editore, casa editrice milanese specializzata in pubblicazioni gastronomiche, conferma la sua presenza a TASTE e per questa diciannovesima edizione trasformerà il suo spazio in un crogiuolo fumante nell’atmosfera eterea che precede ogni creazione culinaria, l’essenza magica del fumo che sfrigola da una griglia ardente o del vapore che fischia da una pentola a pressione. Il vapore delle cotture rappresenta la poesia inafferrabile della gastronomia. Il vapore che si innalza, che si libera, che danza, trasforma il semplice atto di cucinare in un rituale mistico. L’allestimento dello spazio bookshop di Guido Tommasi Editore celebra l’effimera poesia del vapore e la magia alchemica della cucina. Concept e progettazione allestimento: Marco Marzini Design Studio.

LIBRERIA ULISSE

La Libreria Ulisse di Bologna, da oltre 30 anni un riferimento nel panorama editoriale indipendente, offre ai visitatori di Taste una ricca e interessante selezione di titoli, italiani e internazionali, sul mondo dell’enogastronomia. Un assortimento che riflette una ricerca costante, mirata a soddisfare un pubblico di appassionati e professionisti, per rimanere aggiornati sui nuovi trend dei loro settori di riferimento.

FUORI DI TASTE :

in città tante iniziative gourmet dedicate ai prodotti di Taste

Degustazioni, cene a tema, incontri e presentazioni: i locali più belli di Firenze diventano il palcoscenico ideale per gli appuntamenti di Fuori di Taste, un calendario ricco di eventi che permette a un pubblico anche di non addetti ai lavori di vivere esperienze indimenticabili scoprendo i prodotti delle aziende presenti in Fortezza.

Tra gli appuntamenti in programma segnaliamo, a partire da giovedì 5 febbraio “Il Maiale Volante: una festa di paese”, serata a cura del Consorzio della Cinta Senese DOP e Gruppo Cibrèo (ore 20.00 Circo-lo Teatro del Sale). Mentre La Gemma Hotel, in occasione di Taste, presenta “Mordi e Bevi – Il True Food raccontato in Pintxos e Cocktail” con le creazioni di Paulo Airaudo, appena premiato con la Stella Michelin con Luca’s Restaurant (da giovedì 5 a domenica 9, dalle 16.00 alle 20.00).

Venerdì 6 , tra i tanti appuntamenti, si potrà scegliere “La viticoltura di frontiera in Toscana e i suoi vini”, degustazione guidata da Leonardo Romanelli (Firenze Welcome Center, ore 11.00). Oppure optare per un tour guidato tra le botteghe del Mercato centrale (ore 10.30). Di sera, cena al Ristorante Ora D’aria con lo chef Marco Stabile e gli oli evo del Frantoio di Sant’Agata d’Oneglia, Olio Mimì, Madonna dell’Olivo e Olio Montigiani sono protagonisti di “Girotolio – Cena a premi con 4 aziende di olio evo” (ore 20.30). Mentre al 25hours hotel, va in scena “La credenza”, spettacolo di Leonardo Romanelli, con aperitivo.

Sabato 7 , tra gli eventi da non perdere, la presentazione del libro di Davide Paolini “Una Favola di Mortadella” (Circo-lo Teatro del Sale, ore 19.00); per finire, “Italiana Vera Première Night Party” (Companion bar -25hours Hotel, ore 19).

Domenica 8 , la giornata inizia con Ortobello, mercato alimentare con i prodotti del Casentino, nel cortile della bottega-laboratorio di Riccardo Barthel (ore 9.00-16.00). A seguire, tra i tanti eventi, anche il “Brunch Fuori di Taste da Binomio” (Hotel Indigo, ore 12.30-14.30), e in chiusura “Pastiche Rossiniano”, spettacolo lirico seguito da una cena che celebra la tradizione gastronomica marchigiana (Circo-lo Teatro del Sale, ore 19.30).

Per informazioni e per il programma completo degli eventi:

