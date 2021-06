LIVORNO – Non si fermano all’alt, raggiunto in fuga dal personale delle volanti e denunciato

Nella nottata alle h.3.15 la volante nel transitare in piazza della Repubblica ha incrociato uno scooter con due persone a bordo che non si sono fermate all’intimazione dell’alt degli agenti dandosi alla fuga nelle vie vicine.

I due soggetti poi incrociati in piazza Mazzini nei pressi dell’Hotel Boston hanno impattato una seconda volante sopraggiunta in ausilio senza lesioni. Dopo avere abbandonato il mezzo si sono dati alla fuga verso via Cocos dove uno dei due è stato raggiunto e fermato, mentre l’altro è scappato.

Il fermato, con precedenti vari, è un livornese nato nel 2003 ed è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Del tutto notiziato il PM del Tribunale dei minorenni di Firenze. Il mezzo infatti risultava intestato ad un signore livornese che ha dichiarato che il mezzo era in uso al figlio che si trovava fuori casa; sentito il giovane questo ha dichiarato che non riusciva a rientrare presso la sua abitazione in quanto il motorino gli era stato rubato.