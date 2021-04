PISTOIA – ART Motorsport 2.0 nel “parterre de roi” di Sanremo: Thomas Paperini in cerca di conferme Oltre trecento iscritti, una sfida di ampio respiro internazionale ed un solo obiettivo per il pilota di Pistoia: proseguire il trend positivo innescato al Ciocco; al suo fianco torna Simone Fruini

ART Motorsport 2.0, si prepara ad accompagnare il proprio portacolori “da tricolore” Thomas Paperini, alla seconda esperienza nel Campionato Italiano Rally, il Rallye Sanremo, questo fine settimana, nell’entroterra ligure di ponente. Lo scenario che Paperini si troverà ad affrontare è un evento di grande portata, con oltre trecento iscritti ed un respiro internazionale dato dalla presenza di alcuni protagonisti del mondiale rally in un evento ad essi dedicato.

Il pilota di Pistoia affronterà l’impegno con la consueta Skoda Fabia R5 EVO di MM Motorsport, sulla quale ritroverà al suo fianco Simone Fruini (assente al Ciocco per motivi di salute). Per entrambi sarà la loro prima partecipazione nella città dei fiori, ripartendo dal settimo assoluto nella classifica “Asfalto” (CIRA) e soprattutto dal primo tra gli “under 25”, risultati prestigiosi ottenuti in lucchesia con al fianco la esperta copilota ligure Monica Cicognini.

Il Rallye Sanremo vedrà accendere i motori delle vetture protagoniste nel pomeriggio di sabato 10 aprile, con la partenza e la disputa della Power Stage “Bajardo”. L’indomani, domenica 11 aprile saranno le restanti prove speciali “San Bartolomeo”, “Colle d’Oggia”, “Vignai” e “Cesio-Carpasio” a mandare in archivio il secondo appuntamento del Tricolore 2021.

AL “COLLINE METALLIFERE” MAESTRINI SFORTUNATO

Una foratura durante la seconda delle seri prove speciali ha privato Leopoldo Mestrini di una possibile risultato da podio. La gara di Piombino, corsa alla vigilia di Pasqua in Valdicornia, Maestrini l’aveva presa come importante test in vista del Rallye Elba della settimana prossima, gara di avio del Campionato Italiano WRC e purtroppo sotto l’aspetto sportivo non ha regalato soddisfazioni, finendo con la VolksWagen Polo R5 e con Fabrizia Pons al fianco, in ottava posizione finale (da 29^ in cui si era ritrovato), con la consapevolezza di aver svolto un importante lavoro di affinamento con il feeling sulla vettura tedesca. Ciò comprovato anche dai riscontri cronometrici parziali messi a segno.