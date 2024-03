International Rally Cup alza la posta in palio: 10.000 euro riservati alla classifica femminile

International Rally Cup ha visto incrementare il proprio montepremi raggiungendo la cifra record di 378.000 euro totali, impreziosendo l’edizione 2024 con la valorizzazione della componente agonistica “rosa”, protagonista del Trofeo femminile. Alla categoria saranno riservati diecimila euro così ripartiti: cinquemila euro alla prima classificata, tremila euro alla seconda e duemila euro a chi occuperà la terza posizione del podio finale. Le concorrenti dovranno utilizzare esemplari di Renault Clio Rally5, con il montepremi che verrà dimezzato nel caso non venga raggiunta la quota minima di cinque equipaggi partecipanti.

Il campionato, promosso da IRC Sport in sinergia con Pirelli, godrà di un format concentrato in cinque mesi, da aprile a settembre, con gli interpreti chiamati ad esprimersi sulle strade del Rallye Elba (26-27 aprile), del Rally Internazionale del Taro (25-26 maggio), del Rally Internazionale Casentino (12-13 luglio) e della novità assoluta di questa edizione, caratterizzata dall’entrata del Rally Valli della Carnia, in programma nei giorni 27-28 settembre.

Il regolamento di IRC 2024 ed i dettagli sul montepremi sono disponibili all’interno del sito ufficiale del campionato, all’indirizzo https://www.ircsport.it