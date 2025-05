Pisa, il calendario dei festival e degli spettacoli estivi di tutta la provincia

LUGLIO PISA . 7-22 LUGLIO | PISA JAZZ REBIRTH Giardino Scotto Pisa Jazz Rebirth alterna sul palco, allestito nel Giardino Scotto, oltre 30 artisti leggendari e giovani talenti, nelle due settimane centrali di luglio. INFO E BIGLIETTI TERRE DI PISA: CALCINAIA, CAPANNOLI, CASCIANA TERME, CHIANNI, CRESPINA LORENZANA, LA ROTTA A PONTEDERA, MONTOPOLI, RIPARBELLA, TREGGIAIA 4 LUGLIO – 28 SETTEMBRE | TRA TERRA E STELLE Chianni è il più piccolo dei borghi di questa rassegna di teatro itinerante che coinvolge ben dieci comuni tra le Terre di Pisa e la Lucchesia. Il cartellone 2025 presenta un programma fitto di spettacoli, tutti a ingresso gratuito, rivolti a grandi e piccini con compagnie teatrali provenienti da Bari, Lecco, Terni e Cecina che, insieme alla Compagnia Semi Volanti, porteranno in scena un teatro poetico, comico, surreale, ironico e spumeggiante che coinvolgerà il pubblico in un viaggio nell'immaginario. Ogni spettacolo, tra questi due debutti, sarà unico, proprio perché riadattato in armonia con il luogo in cui verrà messo in scena. PECCIOLI . 8-21 LUGLIO | FESTIVAL 11 LUNE Come ogni estate, dal 2005, la Fondazione Peccioli organizza il Festival 11 Lune che propone incontri di di teatro, musica ed eventi nell' Anfiteatro Fonte Mazzola , interamente realizzato con materiali eco-compatibili. Il festival è pensato in totale armonia con il paesaggio circostante ed è privo di sipario e retro palco, per lasciare aperto lo sguardo sulle colline delle Terre di Pisa. PONTEDERA, BUTI, CALCINAIA . 10-23 LUGLIO | FESTIVAL SETE SOIS SETE LUAS Il Festival propone un originale scambio culturale e musicale fra i paesi del Mediterraneo e del mondo lusofono. In questa edizione, le piazze, i teatri e gli spazi all'aperto di Pontedera e Calcinaia si trasformano in un palcoscenico diffuso che ospita concerti di world music, spettacoli di circo contemporaneo, mostre d'arte e percorsi enogastronomici. Il cartellone include sia artisti affermati sia giovani talenti provenienti da Brasile, Capo Verde, Portogallo, Marocco, Spagna e Italia, offrendo un viaggio sonoro che mescola tradizione popolare, etnica e sperimentale. VOLTERRA . 10 LUGLIO – 2 AGOSTO | FESTIVAL INTERNAZIONALE TEATRO ROMANO Il Festival Internazionale Teatro Romano Volterra – "Il Verso, L'Afflato, Il Canto", ideato e fondato negli Anni Novanta da Simon Domenico Migliorini che ne è il direttore artistico, è nato dall'idea riportare il Teatro Romano al suo ruolo di ospitare spettacoli di teatro, danza, musica, eventi culturali. Anche il calendario dell'estate 2025 è ricco di opere teatrali che alternano l'antico al contemporaneo e di concerti. LARI E PONTEDERA . 11 LUGLIO – 2 AGOSTO | COLLINAREA FESTIVAL DEL SUONO Dal 11 luglio al 2 agosto, tra le colline di Lari e gli spazi urbani di Pontedera, si svolge 27ª edizione di Collinarea Festival del Suono, riconosciuta come una delle esperienze culturali più audaci e multidisciplinari del panorama nazionale. Collinarea è molto più di un festival: è un viaggio attraverso musica, teatro, arti visive, installazioni immersive e performance partecipative che si sviluppa in spazi non convenzionali, cortili, piazze, teatri, ex opifici e scorci nascosti delle Terre di Pisa. Il programma dell’edizione 2025 presenta artisti di spicco della scena italiana e internazionale: “Pandora”, una produzione potente e poetica del Circo El Grito, con Clio Gaudenzi, Giacomo Costantini e lo scrittore Wu Ming 2, per la regia di Tonio De Nitto. Uno spettacolo che mescola acrobatica contemporanea, drammaturgia politica e immaginazione; il collettivo Le Canaglie, guidato da Gabriele Di Luca (cofondatore di Carrozzeria Orfeo), porterà in scena una performance che fonde teatro e live drawing, unendo la parola scenica all'arte visiva in tempo reale; sarà poi la volta della band Handlogic, uno dei progetti più originali della nuova scena pop sperimentale italiana, con un live capace di attraversare generi e confini sonori, in una delle piazze più suggestive di Lari. Fanno da scenografia agli spettacol i luoghi iconici di questa parte di Toscana autentica, dallo storico Castello dei Vicari, fino a La Rotta, spazio post-industriale di Pontedera. Ogni luogo si trasforma in strumento, ogni spettatore in parte viva dell'opera. Alcuni eventi saranno a ingresso gratuito, altri a pagamento, con prenotazione consigliata. TERRE DI PISA . 11 LUGLIO – 3 AGOSTO | MUSICASTRADA FESTIVAL Musicastrada è uno dei principali festival di world music in Italia, che quest'anno celebra la 25ª edizione con un nuovo viaggio sonoro tra 15 borghi delle Terre di Pisa: dal Capoluogo a San Miniato, Calcinaia, Buti, Vicopisano, Calci, Montopoli Val d'Arno e Pomarance. Ed è proprio questa la cifra distintiva di Musicastrada: la formula itinerante che porta musica e cultura direttamente nel cuore di piazze storiche, cortili medievali e luoghi dal fascino unico, trasformandoli ogni sera in palcoscenici sotto le stelle. Il cartellone spazia dalle sonorità della world music che si incrocia con jazz, folk e le tradizioni popolari. Tra gli eventi di questa edizione, si segnalano, tra gli altri Bobby Solo, Bobo Rondelli e Alan Sorrenti. LAJATICO . 22-24-26 LUGLIO | CONCERTO DI ANDREA E MATTEO BOCELLI

Teatro del Silenzio L'evento più atteso dell'estate toscana porta nuovamente sul palco i due talentuosi Bocelli, padre e figlio, in un concerto sinfonico vocale. Il Teatro del Silenzio, arena all'aperto ricavata nei terrazzamenti naturali del paesaggio collinare di Lajatico farà da scenografia a un repertorio che spazia dai brani lirici classici a pagine di musica contemporanea, al pop raffinato. Accompagnati da orchestra e coro, Andrea e Matteo alternano arie celebri, duetti inediti e momenti di interazione col pubblico. MONTE PISANO_ Calci, Vicopisano, Buti, Pisa, Capannori, Vecchiano, San Giuliano Terme 22 – 31 LUGLIO | MONTE PISANO ART FESTIVAL I borghi e i paesaggi del Monte Pisano si trasformano in una sala da concerto a cielo aperto: piazze medievali, cortili, pievi romaniche, abbazie e frantoi si animano con un cartellone di opera lirica, concerti sinfonici e da camera, spettacoli di teatro-danza. Ogni serata unisce arte, natura e territorio, con degustazione di prodotti tipici, visite guidate e laboratori creativi. MONTECATINI VAL DI CECINA – QUERCETO . 26 LUGLIO – 2 AGOSTO QUERCETO INTERNATIONAL PIANO FESTIVAL Torna anche nel 2025 il Querceto International Piano Festival, uno degli appuntamenti più raffinati e attesi del panorama musicale estivo toscano ambientato nel borgo fortificato di Querceto, tra colline, vigne e storia. Organizzato dall'Accademia Musicale Marco Polo e diretto dal pianista Paolo Francese, il festival riunisce ogni anno grandi nomi della scena internazionale, giovani talenti e appassionati di musica classica, proponendo concerti serali, masterclass e incontri alternando ambienti di grande fascino come il Castello Ginori e la storica Sala del Caminetto. Il calendario dei concerti, in programma ogni sera alle ore 21, spazia dal grande repertorio pianistico classico e romantico fino alla musica contemporanea, con performance soliste e da camera, eseguite da artisti di rilievo e giovani interpreti emergenti.