Pisa, alla scoperta della flora urbana dall’alto del camminamento all’orto botanico

La primavera irrompe sulle Mura di Pisa che in questa stagione regalano il meglio: il risveglio delle piante e i loro fiori rendono ancora più affascinante il camminamento in quota, mentre le giornate si allungano ed il monumento rimane aperto fino alle 20. In questo contesto torna l’appuntamento stagionale con ‘Mura botaniche’, visita guidata con gli esperti dell’Orto e Museo Botanico che illustreranno le peculiarità della flora urbana dal celebre cappero a tutte le altre specie che crescono sulle Mura sfruttandone ogni anfratto.

Sabato 11 aprile partenza alle 15 al punto di accesso di Torre Piezometrica dietro al Polo Fibonacci, con arrivo in piazza dei Miracoli. La visita proseguirà nell’Orto Botanico, vero gioiello cittadino che racchiude specie vegetali e storie tutte da raccontare. La durata complessiva della visita sarà di circa tre ore, posti limitati con prenotazione consigliata via mail a educazione.ortomuseobot@sma.unipi.it entro venerdì 10 aprile alle 12. Biglietto a 9 euro che comprende l’accesso alle Mura e l’accesso all’Orto Botanico, da pagare in loco.