Perché alcuni bonus con giri gratuiti sono più efficaci di altri – Il parere degli esperti di Amunra

Il programma bonus di un casinò può includere molti tipi diversi di bonus. Uno dei più richiesti è quello dei giri gratuiti, che consentono di girare i rulli delle slot machine senza alcun investimento finanziario e di ottenere risultati elevati. Ma gli esperti di Amunra avvertono che non sempre i giri gratuiti possono essere ugualmente efficaci, o addirittura che non è possibile ottenere alcun successo grazie ad essi. Pertanto, in questo articolo vi spiegheremo a cosa è importante prestare attenzione per scegliere un bonus con giri gratuiti efficaci.

Cosa influenza il risultato finale: il numero, il moltiplicatore, il requisito di scommessa

Per capire cosa rappresenta un bonus specifico con giri gratuiti, è necessario tenere conto dei seguenti aspetti:

Numero di giri gratuiti. Di solito, più sono, meglio è. Ad esempio, 100 FS, 200 FS, 300 FS. Ma prestate attenzione all’importo della puntata del casinò. Infatti, 50 FS da 3 EUR saranno migliori di 100 FS da 0,5 EUR.

L’elenco delle slot. Per il gioco d’azzardo saranno disponibili solo determinate slot macchine e non tutte quelle presenti sul sito. Gli esperti di Amunra consigliano di scegliere quelle con un RTP dal 96% in su e con una volatilità media o bassa.

Il wager. Ad esempio, x20 e 100 FS – risultato 20 EUR, quindi sarà necessario scommettere 100 x 20 = 2000 EUR.

Limite sull’importo derivante dall’utilizzo del bonus. Non sempre sarà possibile incassare l’intero importo ricevuto per le scommesse vincenti, ma solo una parte. Pertanto, prestate subito attenzione a questo aspetto.

Di conseguenza, quando si sceglie un bonus di questo tipo è necessario un approccio globale e non basarsi su un unico criterio, ad esempio la quantità.

Esempi di giri gratuiti con il massimo rendimento

Ci sono siti di casinò che offrono ai propri utenti giri gratuiti con il massimo rendimento. Di seguito riportiamo alcuni esempi di tali bonus forniti dagli esperti di Amunra:

Requisiti di scommessa non previsti.

Requisiti di scommessa x5, x10.

Slot con RTP dal 97% per il raggiungimento dei requisiti di scommessa.

Importo della puntata del casinò per i giri da 1 EUR e oltre.

Prelievo illimitato dei fondi ottenuti dopo il raggiungimento dei requisiti di scommessa.

Periodo di tempo lungo per il raggiungimento dei requisiti di scommessa, ad esempio 5 giorni.

Tutti questi sono indicatori di requisiti molto vantaggiosi, grazie ai quali sarà possibile ottenere risultati reali dall’utilizzo del bonus con giri gratuiti.

Come leggere i termini e le condizioni per non perdere tempo inutilmente

Per decidere se accettare i giri gratuiti, è necessario saper leggere attentamente i termini e le condizioni. E anche se tutti sono vantaggiosi, ma uno di essi non vi soddisfa, è meglio rinunciare al bonus. Ecco alcuni esempi:

400 FS, requisito di scommessa x15, ma con un termine di 24 ore.

100 FS, wager x5, ma la puntata è solo 0,1 EUR.

300 FS, wager x10, ma per il playthrough sono disponibili slot con RTP del 92% e inferiore.

Pertanto, gli esperti di Amunra consigliano di valutare sempre tutti i parametri contemporaneamente.

Quando i giri gratuiti sono migliori del bonus sul deposito

A volte l’utente può scegliere tra giri gratuiti e bonus sul deposito. Tuttavia, ci sono alcuni casi in cui i giri gratuiti sono più convenienti:

Se è difficile scommettere l’intero importo (deposito + bonus).

Se i giri gratuiti non hanno un requisito di scommessa.

Se hai un bankroll limitato.

Sei un principiante e hai appena iniziato a utilizzare il sito del casinò.

Pertanto, la tua scelta deve sempre essere ben ponderata. Solo così potrai ottenere i risultati desiderati.