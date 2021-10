Firenze: incendio a Peretola e salta la corrente

Firenze – Nella serata di ieri, domenica 10 ottobre, un incendio è divampato mandando a fuoco un traliccio e alcune baracche abusive adiacenti. Non si sa ancora da cosa sia stato scatenato, ma ha provocato un black out in alcune zone della città, in particolare su via Pistoiese, Peretola e Scandicci.

L’incendio ha inghiottito anche alcune strutture della società di distribuzione dell’energia elettrica Terna, impianto che è stato spento per facilitare il lavoro ai Vigili del Fuoco, ma la temporanea mancanza di energia elettrica è stata colmata da Enel con una modifica alla rete di distribuzione.

Non ci sono stati morti né feriti a seguito dell’incendio, ma soltanto tanta paura, soprattutto a causa dello scoppio di alcune bombole del gas che sono esplose tra le fiamme.