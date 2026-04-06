Patty Pravo, al via da Firenze l’Opera Tour

Un concerto elegante per celebrare 60 anni di carriera, tra grandi successi e nuove emozioni. La protagonista non può essere che Patty Pravo, che a poche settimane dalla partecipazione al Festival diSanremo e dall’uscita del nuovo album, sale mercoledì 8 aprile sul palco del Teatro Verdi di Firenze per la data inaugurale dell’Opera Tour.

I biglietti (posti numerati da 28 a 57,50 euro) sono disponibili sul sito ufficiale del teatro teatroverdifirenze.it, su bitconcerti.it e ticketone.it, oltre che nei punti Box Office Toscana (boxofficetoscana.it/punti-vendita – tel. 055.210804).

Diva per antonomasia della canzone italiana di cui resta protagonista indiscussa, Patty Pravo ha seguito con ostinazione il suo intuito musicale, esplorando generi musicali diversi tra loro, in un’evoluzione canora ed estetica costante che le ha permesso di restare sulla cresta dell’onda da quasi sessant’anni. Artista sempre libera e all’avanguardia, con la sua voce possente e aliena ha stravolto i canoni relativi all’interpretazione femminile in Italia. La sua personalità inafferrabile, anticonformista e sfrontata, l’hanno resa un’icona.

Patty Pravo sarà accompagnata sul palco da Luca Proietti alle tastiere, Daniele Natrella alla batteria, Giuseppe Iodice e Alessandro Chimienti alle chitarre, Elisabetta Pasquale al basso e Cristiana Polegri al sax. In programma fino a fine estate, l’”Opera Tour” di Patty Pravo è prodotto e organizzato da Color Sound. Radio Monte Carlo è la Radio Ufficiale del tour.