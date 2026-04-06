Patty Pravo, al via da Firenze l’Opera Tour
Il concerto al Teatro Verdi mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 20,45
I biglietti (posti numerati da 28 a 57,50 euro) sono disponibili sul sito ufficiale del teatro teatroverdifirenze.it, su bitconcerti.it e ticketone.it, oltre che nei punti Box Office Toscana (boxofficetoscana.it/punti-vendita – tel. 055.210804).
Diva per antonomasia della canzone italiana di cui resta protagonista indiscussa, Patty Pravo ha seguito con ostinazione il suo intuito musicale, esplorando generi musicali diversi tra loro, in un’evoluzione canora ed estetica costante che le ha permesso di restare sulla cresta dell’onda da quasi sessant’anni. Artista sempre libera e all’avanguardia, con la sua voce possente e aliena ha stravolto i canoni relativi all’interpretazione femminile in Italia. La sua personalità inafferrabile, anticonformista e sfrontata, l’hanno resa un’icona.
Patty Pravo sarà accompagnata sul palco da Luca Proietti alle tastiere, Daniele Natrella alla batteria, Giuseppe Iodice e Alessandro Chimienti alle chitarre, Elisabetta Pasquale al basso e Cristiana Polegri al sax. In programma fino a fine estate, l’”Opera Tour” di Patty Pravo è prodotto e organizzato da Color Sound. Radio Monte Carlo è la Radio Ufficiale del tour.
Info concerto
Teatro Verdi – via Ghibellina, 99– Firenze
Info tel. 055.212320 – www.teatroverdifirenze.it – www.bitconcerti.it – info@colorsound.com
Biglietti
Primo settore 57,50 euro
Secondo settore 50 euro
Terzo settore 45 euro
Quarto settore 35 euro
Quinto settore 28 euro
Prevendite
Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055 210804)
Ticket One www.ticketone.it (tel. 892 101)