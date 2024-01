Parità di genere, Geppi Cucciari al Forum Donne di Avis Toscana

Cambiare i linguaggi per cambiare la realtà, favorendo la realizzazione di una concreta parità di genere: è il focus del prossimo Forum Donne di Avis Toscana, in programma il 9 marzo prossimo a Firenze.

“Parole – Femminile Plurale” è appunto il titolo di quest’anno, per un evento che compie la maggiore età, giungendo alla sua diciottesima edizione. L’appuntamento è a Palazzo Strozzi Sacrati – dalle 17,30 – con un dibattito sul ruolo assunto dal linguaggio nella creazione di rapporti sociali più equi.

Alla conversazione pubblica parteciperanno tra gli altri la sociolinguista Vera Gheno e il presidente del Gabinetto Viesseux Riccardo Nencini.

Alle 21.00, poi, ci si sposterà al teatro Niccolini (in via Ricasoli 3), per lo spettacolo “Perfetta”, di Geppi Cucciari, ospite speciale – e molto attesa – dell’edizione di quest’anno. Biglietti prenotabili su ticketone al seguente link: https://www.ticketone.it/event/geppi-cucciari-teatro-niccolini-18183700/.

“Il Forum Donne – ricorda la presidente di Avis Toscana, Claudia Firenze – compie diciotto anni, un traguardo notevole, confermando la sua vocazione. Quest’anno approfondiremo la necessità di adottare un linguaggio più inclusivo all’interno dei nostri contesti sociali, perché la ricerca di una parità di genere effettiva passa anche dalle parole che scegliamo di adottare ogni giorno. Avis prosegue così il suo impegno per creare momenti di condivisione autentica, nella convinzione che l’obiettivo non sia più distante come un tempo, ma che servano ancora molti passi per raggiungerlo. è un’altra forma di solidarietà, di cui non possiamo stancarci mai”.