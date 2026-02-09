Padel, successo nazionale a Cesa: grande partecipazione al Torneo Open 500 CVA

Una settimana di grande sport conclusa domenica 8 Febbraio, sui campi del Clanis Padel Club di Cesa, nel territorio del Comune di Marciano della Chiana, dove si è svolto il Torneo Open 500 CVA di padel, categoria maschile e femminile, un evento di rilievo nazionale che ha richiamato atleti e atlete da tutta Italia, confermando la qualità dell’impianto e la crescente centralità di Marciano della Chiana nel panorama sportivo.

Nel torneo femminile si sono aggiudicate il primo posto Vittoria Giraldi e Sara Dina, mentre al secondo posto si sono classificate Silvia Frassinelli e Sofia Pietralunga.

In campo maschile, la vittoria è andata alla coppia Tommaso Arcangeli – Francesco Celi, seguiti da Tommaso Ricci e Riccardo Meoni, secondi classificati al termine di una finale molto combattuta.

Alla cerimonia di premiazione erano presenti il sindaco Maria De Palma, la vice sindaco Monica Cardini e l’assessore allo sport Leonardo Magi. Il torneo si è svolto con il patrocinio del Comune di Marciano della Chiana, che ancora una volta ha voluto ribadire il valore strategico dello sport come strumento di benessere, aggregazione e promozione turistica del territorio.

“Siamo molto soddisfatti della grande partecipazione e del livello dell’evento – ha dichiarato il Sindaco Maria De Palma –. Fin dall’inizio abbiamo creduto in questa struttura e, come Amministrazione comunale, abbiamo scelto di investire per offrire alla cittadinanza e agli appassionati uno spazio moderno, funzionale e capace di ospitare competizioni di alto profilo”.

Sulla stessa linea l’assessore allo sport Leonardo Magi: “Vedere atleti provenienti da tutta Italia arrivare a Marciano della Chiana è motivo di grande orgoglio. È la dimostrazione che gli investimenti fatti vanno nella giusta direzione, garantendo spazi sportivi adeguati e di eccellenza, ma anche un’importante occasione per far conoscere e valorizzare il nostro territorio”.

Soddisfazione anche da parte del presidente del Clanis Padel Club Alessio Caposciutti:

“Il Clanis Padel nasce dall’amicizia tra i soci e dalla volontà di riqualificare un’area storica del nostro comune, un luogo in cui siamo cresciuti vivendo lo sport fin da bambini. L’obiettivo non era solo creare un punto di ritrovo per il paese, ma costruire un circolo capace di ospitare eventi di livello nazionale e di essere un luogo di aggregazione vivo tutto l’anno, non solo d’estate ma anche nei mesi invernali”.

Caposciutti ha inoltre sottolineato la missione del circolo: “Crediamo fortemente nella divulgazione del padel, uno sport divertente e inclusivo che continua ad avvicinare nuovi giocatori, anche giovanissimi. Grazie alla nostra piccola accademia, che ogni anno conta numerosi iscritti, offriamo percorsi e soluzioni vantaggiose per chiunque voglia avvicinarsi a questo sport. Il principiante è una risorsa fondamentale: è da lì che nasce il futuro del padel”.

Il Torneo Open 500 CVA si conferma così non solo un appuntamento sportivo di alto livello, ma anche un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni e realtà locali, capace di generare valore per la comunità e per l’intero territorio.