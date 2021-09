Nuovo modello di quarantena Covid nelle scuole della Toscana

Firenze – Domani Regione e Aziende sanitarie decideranno di concerto se applicare anche alla scuola lo stesso protocollo utilizzato per i tracciamenti e le quarantene negli aerei: in questo modo, in caso di positività di un solo alunno, verranno isolati soltanto i contatti stretti, cioè tutti i compagni che sono stati a contatto a meno di 2 metri per un tempo prolungato, e non più l’intera classe. Nel caso invece che i positivi fossero due o più, l’intera classe sarebbe posta in quarantena.

Per asili e materne le regole saranno diverse: considerando che i bambini non indossano la mascherina, basterà un solo caso all’interno di una classe per estendere la misura di quarantena a tutti gli alunni.